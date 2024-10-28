В Москве появился новый фонтан из грязи и палок

Сначала писали, что он из канализации

В понедельник, 28 октября, в России в центре Москвы из-под земли поднялся огромный стоп грязи. Он кое-где превышал некоторые многоэтажки.

Как отмечают в РосСМИ, основной причиной этого прорыва стал запланированный сброс воздуха из газопровода. Однако в сети люди сначала подумали, что это фонтанирует канализация.

"В Москве, в России, из-под земли вырвался фонтан из дерьма, поднявшегося выше многоэтажки", — писали каналы.

Однако впоследствии эту информацию пропагандисты опровергли, подчеркнув, что на видео столб из пыли и земли, а не канализации. Ведь в Коммунарке прошел запланированный сброс воздуха из газопровода, который является частью коммунальных работ перед началом отопительного сезона.

"Около половины 12 дня, фонтан высотой несколько этажей забил в Коммунарке на улице Бачуринская. По словам очевидцев, перед появлением фонтана был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по сбросу воздуха с газопровода прошли на территории ЖК "Новая Звезда", в других районах эти мероприятия продлятся до 17:00 по Москве.

Напомним, что недавно в России за сутки произошло сразу два больших побега зэков, осужденных за тяжкие преступления.

Ранее "Телеграф" писал, что Россию накрыл сильный циклон, ведь часть городов засыпало снегом, на дорогах коллапс.