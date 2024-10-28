У Москві з'явився новий фонтан із бруду та палок

Спочатку писали, що він з лайна

У понеділок, 28 жовтня, в Росії у центрі Москви з-під землі піднявся величезний стоп бруду. Він подекуди перевищував деякі багатоповерхівки.

Як зазначають у росЗМІ, основною причиною цього прориву став запланований скид повітря із газопроводу. Проте у мережі люди спершу подумали, що це фонтанує каналізація.

"У Москві, в Росії, з-під землі вирвався фонтан з лайна, що піднявся вище багатоповерхівки", — писали канали.

Проте згодом цю інформацію пропагандисти спростували, наголосивши, що на відео стовп з пилу і землі, а не лайна. Адже у Комунарці пройшло заплановане скидання повітря із газопроводу, що є частиною комунальних робіт перед початком опалювального сезону.

"Близько половини 12 дня, фонтан заввишки кілька поверхів забив у Комунарці на вулиці Бачуринська. За словами очевидців, перед появою фонтану було чути ніби вибух", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що роботи зі скидання повітря з газопроводу відбулись на території ЖК "Нова Зірка", в інших районах ці заходи триватимуть до 17:00 по Москві.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії за добу сталось одразу дві великі втечі зеків, засуджених за тяжкі злочини.

Раніше "Телеграф" писав, що Росію накрив сильний циклон, адже частину міст засипало снігом, на дорогах колапс.