Неожиданное появление Кадырова и странное решение судей: лучшие моменты боя Бетербиев - Бивол (видео)

Чемпионский бой завершился скандалом

В субботу, 12 октября, россияне Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) и Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) провели чемпионский бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе завершился скандальной победой Бетербиева решением большинства судей.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию лучшие моменты боя Бетербиев — Бивол. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Бетербиеву — 114-114, 115-113, 116-112. Примечательно, что после боя на ринг неожиданно выбежал глава Чечни Рамзан Кадыров, который поднял Артура.

Лучшие моменты боя Бетербиев — Бивол:

Отметим, долгое время бой между Бетербиевым и Биволом даже не думали организовывать из-за войны в Украине, однако в мире бокса появился новый игрок с большими деньгами и влиянием — Саудовская Аравия. К слову, именно здесь пройдет реванш Усик — Фьюри 2.

Напомним, накануне боя Бетербиев — Бивол вспыхнуло сразу несколько скандалов. Во-первых, стало известно, что украинский боксер помогал Артуру готовиться к поединку, что закономерно не понравилось украинцам из-за дружеских отношений БТРа с Кадыровым. Во вторых, бывшая супруга Дмитрия рассказала его сопернику обо всех медицинских проблемах бывшего.