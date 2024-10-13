Кадыров устроил цирк на ринге: Рамзан оказался в эпицентре скандала в Саудовской Аравии

Глава Чечни присутствовал на чемпионском поединке

В субботу, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО). По итогам 12 раундов судьи отдали победу Бетербиеву, вызвав гнев у любителей бокса.

Многие связывают победу Артура с присутствием на шоу его друга, главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает "Телеграф".

Кадыров, похоже, поздравил Бетербиева с победой еще до оглашения результата. Артур, который имеет канадское гражданство, во флеш-интервью после победы прокричал: "Ахмат Сила". Добавим, что угол БТРа перед 11 раундом говорил бойцу, что тот проигрывает и ему нужен только нокаут. Этот момент попал в трансляцию шоу.

Кадыров поднял Бетербиева после оглашения результата боя

В сети считают, что без Кадырова тут не обошлось, а Бивола "ограбили".

Даже российские пользователи считают, что Бивола засудили.

Отметим, долгое время бой между Бетербиевым и Биволом даже не думали организовывать из-за войны в Украине, однако в мире бокса появился новый игрок с большими деньгами — Саудовская Аравия. Эта страна стала настоящей "меккой" бокса, где проводят только самые интересные бои, в частности поединок Усик — Фьюри.

Напомним, накануне боя Бетербиев — Бивол вспыхнуло сразу несколько скандалов. Во-первых, стало известно, что украинский боксер помогал Артуру готовиться к поединку. Дело в том, что Бетербиева связывают дружеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во вторых, бывшая супруга Дмитрия рассказала его сопернику обо всех медицинских проблемах бывшего.