У Росії через атаку безпілотників призупинили роботу одразу чотири аеропорти

Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА

З ранку в п’ятницю, 27 грудня, одразу в кількох аеропортах Росії запровадили режим тимчасової заборони на прийом та випуск повітряних суден (план "Килим"). За попередніми даними, це пов’язано з атакою безпілотників.

Як повідомляють росЗМІ, режим тимчасової заборони на приліт та виліт літаків вводився в аеропорту Астрахані. Борт "Аерофлоту", що летів із Москви в Астрахань, був перенаправлений до Махачкали.

Також план "Килим" вводився в аеропортах Казані, Волгограда та Сочі. Пізніше стало відомо, що в аеропортах Волгограда та Астрахані обмеження вже скасували.

Варто зазначити, що в міноборони Росії заявили, що безпілотники, які там назвали "українськими", нібито збивали над п’ятьма регіонами РФ. Зокрема — над Астраханською областю та Курщиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Україною в черговий раз помітили загадковий цивільний літак. Це сталося у середу, 25 грудня. Літак з бортовим номером RA-73232 прямував рейсом PBD111 з Астрахані до Москви. Однак його маршрут проходив Україною, небо над якою закрите. Такі дивні польоти над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов'язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстеження авіаруху. Деякі експерти пов'язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.