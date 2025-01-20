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В российской экономике наступил кризис: эксперт по санкциям назвал три признака

Автор
Игорь Тимофеев
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Санкции Запада против РФ углубляются
Санкции Запада против РФ углубляются

Россияне не хотят исправлять предпосылки кризиса, поэтому он углубится

Хотя российская экономика 2024 показала рост 3,6%, в этом году в экономике РФ могут произойти негативные изменения, вызванные санкциями Запада. И агрессору не поможет даже колоссальный опыт жизни под экономическими ограничениями.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Он назвал три признака того, что кризис будет только углубляться.

Более об этом читайте в публикации: "Три решения ограничат способность Путина воевать, уполномоченный президента по вопросам санкций".

— Россияне уже ощущают их [санкций] влияние. Картинка, которую государственная пропаганда пытается показать, намного лучше, чем на самом деле. В России реальная стагфляция. Это означает, что у них экономика, не связанная с ВПК, сокращается на фоне инфляции, недоступности инвестиций, потери рынков.

Когда такое было, чтобы "Газпром" был убыточным, чтобы угольная промышленность сокращалась на фоне роста спроса в мире? Аграрная отрасль тоже, несмотря на украденное у Украины зерно, уменьшается, — называет три признака кризиса экономики РФ уполномоченный президента.

При этом нормально обстоят дела не только в военной экономике, говорит Власюк. Нефтяное направление в 2023 году показало прибыли примерно на уровне 2022-го, и это несмотря на санкции. Такой "привет" эффективности санкций.

— Но в российской экономике уже наступил кризис, и он будет углубляться, — уверен эксперт по санкционной политике. — Потому что, во-первых, будут новые санкции, во-вторых, эффект от санкций аккумулируется. А в третьих, они не демонстрируют никакой готовности исправлять предпосылки.

Россияне искусственно поделили экономику на две части — военную и невоенную. Заливают деньгами военную, каким-то образом пытаются спасать невоенную, но это объективно не выходит. Единственный способ прекратить этот дисбаланс — начать возвращать деньги из военной экономики в невоенную, но вряд ли это будут делать, — предположил Владислав Власюк.

Напомним, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус назвал "Телеграфу" три индикатора, что Путин поставил крест на экономике России.

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#Россия #Санкции #Кризис #Владислав Власюк