Старше ее на 29 лет: что известно об избраннице скандального экс-нардепа Онищенко

Экс-нардеп закрутил роман с россиянкой

Александр Онищенко – скандальный украинский бизнесмен и бывший народный депутат. Его осудили в Украине за завладение более 740 миллионов государственных гривен, полученных при добыче и продаже природного газа. Однако бизнесмен не отбывал наказание, потому что сбежал из страны. В то же время мужчина показывал себя с молодой российской моделью.

"Телеграф" выяснил, что избранницей экс-нардепа является модель Дарья Вакулина. Она появилась на снимке, который Онищенко обнародовал в День Святого Валентина в 2024 году. Они отдыхали в Порто Черво – роскошном итальянском курорте на севере Сардинии. Пара была в Италии вместе с общей маленькой дочерью.

Александр Онищенко и Дарья Вакулина, коллаж "Телеграфа"

Вакулина родом из Санкт-Петербурга. Ей сейчас 27 лет, а Онищенко – 55. Дарья начинала модельную карьеру в России. Сейчас женщина сотрудничает с итальянскими модельными агентствами. Также она основала свой бренд одежды. Кроме этого, модель путешествует по разным странам. В частности, побывала на Мальдивах, Италии, Франции, Африке.

Вакулина активно путешествует по миру, фото с ее инстаграма

Вакулина ездит по дорогим курортам, фото с ее инстаграма

Вакулина работает моделью, фото с ее инстаграма

Похоже, Вакулина не осуждает Россию за войну против Украины. Одну из фотографий она подписала "Московушка любимая", чем выразила любовь к стране-агрессора. Она периодически появляется в России, где отдыхает и позирует на фотосессиях.

Вакулина признавалась в любви России, фото с ее инстаграма

В октябре 2021 года модель рассказала о рождении дочери. В этот период показывал своего четвертого ребенка и скандальный экс-нардеп. Также у него есть трое детей от разных браков. В частности, дочь Диана от неизвестной женщины, сын Александр от экс-модели Ксении Кузьменко и сын Романа от гимнастки Анны Ризадиновой.

Вакулина с дочерью, фото с ее инстаграма

Вакулина путешествует вместе с дочерью, фото с ее инстаграма

Отметим, что Онищенко обвиняют в организации "газовых схем", участники которой заработали более 1,6 миллиарда гривен. В Украине экс-чиновника объявили в розыск, а затем задержали в Германии. Однако Германия отказала Украине в экстрадиции бизнесмена. Позже мужчина даже принял российское гражданство, чтобы выступать за сборную этой страны по конному спорту. В 2023 году Онищенко заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о потомках Александра Онищенко. У него четверо детей от разных женщин.