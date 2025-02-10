Глава Китая Си Цзиньпин поедет к Путину: в Кремле готовят масштабное празднование

Приглашение приняли еще 5 глав государств

Глава КНР Си Цзиньпин согласился приехать в Москву на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне. Помимо китайского лидера, на парад в Москву приедут еще пять высокопоставленных гостей.

Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов российскому государственному телевидению, передает Reuters. По словам Моргулова, Си Цзиньпин в ответ пригласил Владимира Путина посетить Китай в сентябре на мероприятиях по случаю завершения Второй мировой войны.

Празднование состоится 9 мая 2025 года. Среди тех, кто согласился приехать — президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также присутствие подтвердили президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и президент Палестины Махмуд Аббас, сообщает кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

Ранее в декабре Кремль сообщал о приглашении "многих стран" на празднование 80-летия победы, которую в России называют "Великой Отечественной войной".

День победы отмечают в России 9 мая, поскольку именно в 1945 году в Москве был подписан акт о капитуляции нацистской Германии. Для сравнения, во Франции, Британии и США это событие отмечают 8 мая как День победы над нацизмом, ведь документ вступил в силу в 23:01 по среднеевропейскому времени.

Сейчас День победы остается самым важным государственным праздником в России. Каждый год 9 мая на Красной площади в Москве проводят военный парад с участием техники и военнослужащих.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп поговорил с Путиным о войне в Украине. Глава Кремля вроде бы хочет, чтобы "на фронте перестали умирать люди".