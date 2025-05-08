Призывает поделить Украину и не считает галичан украинцами: где сейчас скандальный экс-министр образования Табачник

Политика заочно приговорили в Украине к лишению свободы

Дмитрий Табачник — скандальный политик, который был министром образования и науки Украины во времена президентства Виктора Януковича. Вся его деятельность сопровождалась распространением пророссийских идей и заявлений, которые вызывали возмущение украинцев. Это касалось и украинофоба Вадима Рабиновича.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность Табачника, его основные высказывания и где он находится сейчас.

Дмитрий Табачник: деятельность

Табачник родился в Киеве в 1963 году. Он учился на историческом факультете Киевского университета имени Тараса Шевченко. После вуза работал в государственном архиве кинофотодокументов и Институте истории Украины АНУ.

В 90-е Табачник начал заниматься политикой. В 1990-1994 годах являлся депутатом Киевского городского совета. Тогда он параллельно был главным консультантом в Секретариате Верховной Рады Украины.

Табачник начал политическую карьеру в 90-х, фото из сети

Позже Табачник возглавил пресс-службу Кабмина при Кучме, руководил его избирательной кампанией, во время которой распространялись идеи сотрудничества с Россией. Руководил Администрацией Президента, но потерял работу из-за того, что незаконно присвоил себе звание полковника.

В 1998-2002 годах Табачник был народным депутатом от блока "Партия труда и Либеральная партия — вместе!", групп "Возрождение регионов" и "Трудовая Украина". После этого он стал вице-премьером в первом правительстве Януковича.

Табачник менял разные партии, фото из сети

Деятельность в Кабмине сопровождалась скандалом. От имени Януковича Табачник подарил музею истории Украины письма Михаила Грушевского. Он сказал, что тогдашний премьер-министр приобрел эти раритетные вещи на сэкономленные суточные. Однако выяснилось, что письма украли из архива во Львове.

В 2006 году Табачник стал нардепом Верховной Рады Крыма, а также вице-премьером во втором правительстве Януковича. В 2007 году политик прошел в парламент от пророссийской Партии регионов. Работая в Верховной Раде, Табачник не поддерживал чествование памяти борца за свободу Украины Романа Шухевича, заявив, что он получал награды от Гитлера. В своих пророссийских материалах он называл украинцев "малороссами", а ученых, изучающих Голодомор — "голодоморцами".

Табачник распространял антиукраинские месседжи, фото из сети

В 2010 году Табачник стал министром образования и науки, что привело к возмущению украинцев. В городах выходили на митинги против такого назначения. На этой должности политик отметился антиукраинской деятельностью:

поддерживал билингвизм – использование двух языков – украинского и русского как родных;

продвигал обязательное изучение русской литературы;

выступал за сокращение сельских школ, вузов и предметов в школах;

извращал историческое прошлое, заявляя, что в Бабьем Яру расстреливал евреев оуновский курень;

сокращал часы на изучение истории Украины для 5-9 классов;

предпринимал попытки отменить украинский дубляж.

Табачник ликвидировал все украинское, фото "Ліга.нет"

После Революции Достоинства и падения режима Януковича, Табачник сбежал в Россию и получил их гражданство. В 2015 году СБУ объявляла политика в розыск по обвинению в злоупотреблении служебным положением для присвоения имущества.

В 2018 году экс-министр открыл бизнес в оккупированном Крыму, уплачивая налоги в бюджет России. Он занимался арендой и лизингом грузовых транспортных средств и продажей сельскохозяйственного сырья.

Где сейчас Табачник и чем занимается

В 2022 году СБУ объявила Табачнику подозрение в государственной измене. Там были обнаружены доказательства сотрудничества политика с российскими спецслужбами. Стало известно, что Табачник начал сотрудничать с оккупантами в Херсонской и Запорожской областях. Он консультировал предателей Сальдо и Балицкого по поводу проведения псевдореферендумов.

Также экс-министр пытался стать депутатом в оккупированной Запорожской области от партии "Единая Россия". Позже он был назначен советником предателя Балицкого на этой территории. Оккупанты отметили Табачника медалью за участие в так называемой "СВО".

Табачник стал коллаборантом, фото из сети

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Табачника. В то же время против него ввели санкции сроком на 10 лет. А прокуратура арестовала средства коллаборанта — речь шла о более чем двух миллионах долларов. Позже он получил новое подозрение – помощь стране-агрессора и нарушение законов и обычаев войны.

В 2024 году Табачника признали виновным в госизмене, пособничестве России и нарушении законов и обычаев войны. Ему назначили 15 лет заключения заочно и конфисковали имущество более чем на 200 миллионов гривен.

Интересно, что адвокат Табачника обжаловал такое решение. Он заявлял, что нет доказательств, что Табачник совершал преступления и потребовал отменить приговор. Однако апелляционный суд оставил приговор в действие — 15 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

Табачника осудили в Украине за госпредательство, фото из сети

Сейчас Табачник продолжает распространять российскую пропаганду и украинофобство. В частности, на одном из мероприятий бывший министр призвал к деукраинизации, то есть уничтожению всего украинского. Такой ролик заметил журналист Денис Казанский.

Политик дает интервью враждебным медиа, которым рассказывает о "сельской и хуторянской" украинской культуре. Он распространяет кремлевскую методичку, какая "богатая" русская литература, а украинская — будто бы нет. К тому же Табачник цинично лжет, что якобы националисты убивали евреев в Бабьем Яру.

Табачник распространяет российскую пропаганду, фото из сети

В целом экс-регионал искажает исторические факты, отрабатывая кровавые рубли. Также он предлагал поделить Украину, в частности, "русские земли должны отойти России". Почему он решил, что общепризнанные украинские территории являются российскими, не объяснил. Кроме того, он заявил, что не считает галичан украинцами.

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