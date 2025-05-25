Вертолет Путина чуть не угодил под дроны ВСУ: россияне смеются над новой байкой военных РФ

Люди удивляются, что об инциденте якобы не сообщалось пять дней

В России заявили, что 20 мая вертолет президента РФ Владимира Путина во время полета в Курскую область попал в эпицентр атаки украинских дронов. Даже россияне не верят этой "кремлевской сказке".

"Телеграф" собрал комментарии по этому поводу в соцсетях. Россияне шутили, что беспокоиться об удобрениях в этом районе не нужно, поскольку воздушное судно оставило "желтый след" в небе.

"Вертолет Владимира Путина попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских БПЛА на Курскую область 20 мая", – пишут российские СМИ.

Это якобы произошло во время посещения президентом Курской области, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин. По его словам, российские военные полностью обеспечили безопасность президента РФ.

Многие лаконично-иронично написали слово "верим". Другие комментаторы начали развивать ситуацию, предположив, что сам диктатор сбил несколько дронов своим взглядом или тростью.

Интернет-пользователи не забыли и сына Рамзана Кадырова Адама, который в свои 18 лет имеет звание Героя Чечни и несметное количество наград. Этот факт также часто является поводом для насмешек, а то и возмущения россиян.

Россияне расписывали сценарии, как Адам Кадыров защищал Путина от украинских беспилотников и предложили наградить его за это медалью.

Кто-то отметил, что в этот день о подобных атаках в Курской области не сообщалось, ближайшая была в Ставропольском крае.

Напомним, российской пропаганде, как и Министерству обороны не привыкать лгать. Так, в начале мая они заявили, что ВС РФ якобы вошли в Покровск, а еще раньше запустили фейк о "полном освобождении" Курской области.