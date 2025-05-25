Вертоліт Путіна мало не потрапив під дрони ЗСУ: росіяни сміються з нової байки військових РФ

Люди дивуються, що про інцидент нібито не повідомлялося п’ять днів

У Росії заявили, що 20 травня гелікоптер президента РФ Володимира Путіна під час польоту в Курську область потрапив до епіцентру атаки українських дронів. Навіть росіяни не вірять цій "кремлівській казці".

"Телеграф" зібрав коментарі з цього приводу у соцмережах. Росіяни жартували, що турбуватися про добрива в цьому районі не потрібно, оскільки повітряне судно залишило "жовтий слід" у небі.

"Вертоліт Володимира Путіна потрапив в епіцентр відбиття масованої атаки українських БПЛА на Курську область 20 травня", — пишуть російські ЗМІ.

Це нібито сталося під час відвідин президентом Курської області, повідомив командир дивізії ППО Юрій Дашкін. За його словами, російські військові повністю забезпечили безпеку президента РФ.

Багато хто лаконічно-іронічно написали слово "віримо". Інші коментатори почали розвивати ситуацію, припустивши, що сам диктатор збив кілька дронів своїм поглядом чи тростиною.

Інтернет-користувачі не забули й сина Рамзана Кадирова Адама, який у свої 18 років має звання Героя Чечні та незліченну кількість нагород. Цей факт також часто є приводом для глузування, а то й обурення росіян.

Росіяни розписували сценарії, як Адам Кадиров захищав Путіна від українських безпілотників та запропонували нагородити його за це медаллю.

Хтось зазначив, що цього дня про подібні атаки в Курській області не повідомлялося, найближча була у Ставропольському краї.

Нагадаємо, російській пропаганді, як і Міністерству оборони, не звикати брехати. Так, на початку травня вони заявили, що ЗС РФ нібито увійшли до Покровська, а ще раніше запустили фейк про "повне звільнення" Курської області.