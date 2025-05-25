Путин мог умереть еще 11 лет назад: рассказываем про еще один инцидент с вертолетом

Глава Кремля считал, что на него покушались иностранные спецслужбы

В России заявили, что 20 мая вертолет президента РФ Владимира Путина во время полета в Курскую область попал в эпицентр атаки украинских дронов. Даже россияне не верят этой "кремлевской сказке". Однако известно, что в 2014 году российский диктатор попал в другой инцидент с вертолетом, который воспринял как подготовленное иностранными спецслужбами покушение.

Об этом бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев заявил в Оболонском суде Киева со ссылкой на свои источники в Федеральной службы охраны (ФСО). Он рассказал о происшествии во время слушания дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене, сообщают росСМИ.

"22 числа (в феврале 2014 года – ред.) Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб", — сказал Пономарев под присягой.

По словам бывшего депутата Госдумы Российской Федерации, он узнал об инциденте от офицера ФСО. Пономарев уточнил, что после жесткой посадки у президента России появилось ощущение, что "вокруг заговор".

Российские журналисты задавали вопрос об инциденте с вертолетом Путина 22 февраля 2014 года его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Спикер Кремля утверждал, что такого происшествия не было.

Ранее Песков поделился деталями переговоров Путина и Трампа. По его словам, во время телефонного разговора российский президент слышал оригинальную речь собеседника. Глава Кремля якобы понимает английский язык.