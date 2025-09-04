Новичок "Динамо" оказался любителем пропагандиста Соловьева и не только: Суркис интересно отреагировал
Игрок угодил в скандал, хотя даже не успел сыграть за команду
Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис высказался о скандале с румынским новичком Бело-синих Владиславом Блэнуцэ. Форвард в своих соцсетях репостил видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.
Соответствующий комментарий Суркиса приводит champion. Функционер хочет выслушать Владислава, перед тем, как принимать решение о его будущем в "Динамо".
Давайте мы пока подождем и его послушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы.
Нужно услышать его мнение, что он на это скажет. Если реакция будет адекватной – он будет играть в Динамо Киев. Если нет – он не будет играть в этой команде. Это мое окончательное решение.
На странице Блэнуцэ в TikTok были найдены материалы, прославляющую российскую культуру, а также видео с российским пропагандистом Соловьевым. А на страничке его жены — публикация, восхваляющая президента РФ Владимира Путина.
Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК.
В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" не теряли очки в текущем розыгрыше УПЛ.