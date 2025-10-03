Захід хоче вбити майже все населення планети: друг Путіна озвучив фантастичну теорію змови

У ній згадали навіть ЛГБТ та чайлдфрі

У Росії переконані, що Захід "використовує" небезпечний вірус, аби вбивати людей. Ба більше, це частина великої "ЛГБТ-змови". При цьому Росія продовжує "роботу" над пошуком "вічного життя" для очільника Кремля Володимира Путіна.

Що треба знати:

Вчений та друг Путіна наговорив нісенітниць про "змову Заходу"

Як на політику Кремля вливає західний "вірус"

Пошук засобів проти старіння в Росії в самому розпалі

Як пише The Times, на форумі шкільних вчителів російський вчений та близький друг очільника Росії Володимир Путіна Михайло Ковальчук зробив кілька абсурдних заяв. За його словами, Захід "планує" скоротити частину населення, для цього нібито "використають вірус".

Ковальчук, президент Курчатівського інституту, розповів, що на політику Кремля впливає "ця змова". В Росії переконані, що "західні країни планують запустити смертельний вірус", щоб скоротити кількість людей на Землі. Ба більше, там ще говорять про поширення ЛГБТ ідеології та чайлдфрі як один зі способів зниження народжуваності.

Саме тому, за словами друга Путіна, РФ необхідно захищатися від подібних "західних змов". На формі він наголосив вчителям, що єдині друзі їх країни — "армія і флот". При цьому політика Кремля щодо Заходу спирається саме на ці страхи та байки.

Видання додає, що торік Ковальчук доручив російським ученим прискорити дослідження в галузі засобів проти старіння. Сюди увійшов навіть 3D-біодрук — нова технологія, яка, як сподіваються вчені, дозволить лікарям "друкувати" органи та тканини. Окрім того, йдуть дослідження й в генетиці. Адже очільник Росії Володимир Путін неодноразово говорив, про можливість досягнення безсмертя.

Більше про це у матеріалі: "Дочка Путіна винаходить молодильні яблучка для Кощія: на які таємні проєкти продовження життя Росія виділила мільярди".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін розійшовся в погрозах і вигадав нові байки про мир.