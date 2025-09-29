В России загадочно молчат о месте захоронения ярого пропагандиста Кеосаяна

После похорон гроб с телом мужа Симоньян таинственно исчез

В России умалчивают о месте захоронения российского режиссера, ведущего и ярого пропагандиста Тиграна Кеосаяна, похороны которого прошли в воскресенье, 28 сентября, в Москве.

Что нужно знать:

Похороны российского режиссера и пропагандиста Тиграна Кеосаяна прошли 28 сентября в Москве

Место его захоронения до сих пор неизвестно

Россияне и поклонники Кеосаяна обсуждают и строят предположения о его могиле

Где находится могила мужа рупорши Кремля Маргариты Симоньян — неизвестно. На это обратила внимание в своем Телеграм-канале российский журналист, креативный продюсер телеканала "Дождь" и "иноагент" в РФ Анна Монгайт (она, кстати, родом из Одессы).

Где его похоронили, до сих пор неизвестно. Скрывают, видимо семья боится встретить у могилы тех, кто слишком хорошо запомнил позднего Кеосаяна Анна Монгайт

В комментариях под постом Монгайт, а также на канале самой вдовы Кеосаяна, россияне так же задаются вопросом — а где похоронили известного режиссера. Поклонники скандального пропагандиста желают узнать, куда нести траурные цветы покойному.

Также шутливо выдвигают предположения, что гроб с Тиграном Кеосаяном могли повезти обратно в морг. Или сама Симоньян якобы кремировала мужа и поставила урну с прахом на тумбочку.

Напомним, что церемония прощания с Кеосаяном, который активно поддерживал политику Кремля, в частности, в отношении Украины, состоялась 28 сентября. Сам мужчина скончался в прошлую пятницу, так и не выходя из комы. Кроме смерти мужа, карма прилетела Симоньян и в виде болезни — у нее обнаружили рак.