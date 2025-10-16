"Новая жена" Путина отхватила миллиард из бюджета России

Фигуристка благодаря своим связям получит огромные деньги на никому не нужный проект

Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова получит 1,253 млрд рублей (около 650 млн грн) на строительство школы по фигурному катанию в Казани. Финансировать проект будет бюджет Татарстана.

Что нужно знать:

Загитова получит деньги из бюджета РФ на свою школу по фигурному катанию

Алина поддерживает Путина и лояльна российским властям

В 2021 году фигуристку "сватали" с Путиным

Об этом сообщает официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчиком строительства школы Загитовой выступает бюджетное учреждение.

Примечательно, что исполнитель заказа — тоже государственное предприятие. В сети считают, что российские чиновники организовывают распил средств. Данная новость вызвала большой резонанс в России из-за дефицита бюджета РФ. В сети раскритиковали чиновников, которые выделили деньги на строительство "игрушки" для Загитовой.

Отметим, в 2021 году Загитова угодила в скандал. Фигуристка запретила журналисту фотографировать себя во время хоккейного матча, пригрозив ему "судом и большими связями". Профессор политологии университета Цукуба Ицуро Накамура после этого заявил, что Загитова намерена стать первой леди России, а в сети Алину прозвали "новой женой Путина".

В свое время все СМИ в России рассказывали, что Алина Кабаева является любовницей Путина. Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность – все ваше. Конечная цель Загитовой – выйти замуж за Владимира Владимировича. Ицуро Накамура

К слову, Кабаева с того времени упрочила свои позиции в России. К примеру, Алина единолично возглавила российскую гимнастику, убрав на своем пути бывшую жену российского олигарха Алишера Усманова Ирину Винер.

А вот Загитова пропала с радаров Кремля, однако не из информационного поля. Публично поддержав Путина Алина получила работу на Первом канале, хотя ей явно не хватает навыков для этого.