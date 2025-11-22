Был обвинен в махинациях и сменил гражданство: где сейчас и как живет "кошелек Януковича" Клюев (фото)

Клюев был формальным владельцем резиденции "Межигорье"

Бывший народный депутат Украины Сергей Клюев, родной брат Андрея Клюева, покинул страну еще в 2015 году. С тех пор он старается держаться в тени, но продолжает заниматься бизнесом.

Что известно:

Сергей Клюев был народным депутатом четырех созывов, а также членом Совета Национального банка Украины

Клюева обвинили в мошенничестве и других преступлениях и он сбежал из Украины, а в 2021 году стал гражданином РФ

Сергей Клюев — что о нем известно

Сергей Клюев был заметной фигурой в украинской политике. Сначала он занимался бизнесом, а в 2002 году начал политическую карьеру, став депутатом Донецкого областного совета (2002—2006) и заместителем председателя облсовета (2002—2005).

Сергей Клюев

С 2006 по 2019 годы Клюев был народным депутатом Украины V–VIII созывов от "Партии регионов". Также он входил в Совет Национального банка Украины. В 2011 и 2012 годах вместе с братом Андреем он был в рейтинг богатейших украинцев с состоянием почти $1 млрд (согласно рейтингу издания "Фокус").

Сергей Клюев был депутатом четырех созывов

В 2014 году, когда в Украине сменилась власть, у Клюева начались проблемы с правоохранительными органами. Против него и других приближенных к Виктору Януковичу лиц ЕС ввел санкции, заморозив банковские счета.

Сергей Клюев был обвинен в мошенничестве, завладении государственным имуществом и злоупотреблении служебным положением. Именно он был формальным владельцем резиденции "Межигорье", ведь он был приближенным к Януковичу человеком.

Сергей Клюев был обвинен в финансовых махинациях

С него сняли депутатскую прикосновенность, вызвали на допрос в СБУ, но Клюев не появился и сбежал из Украины. Вскоре экс-нардепа объявили в международный розыск, но особого прогресса в расследованиях не наблюдалось. В 2018 году Европейский суд снял с него санкции, а в 2019 году Генеральный секретариат Интерпола сообщил, что розыск Сергея Клюева прекращен.

Сергей Клюев сбежал из Украины в 2015 году

Где сейчас Сергей Клюев и чем занимается

После 2016 года Сергей Клюев перестал появляться в публичном пространстве и пропал из социальных сетей. Но расследовательский проект "Система" выяснил, что экс-политик продолжил заниматься бизнесом, ведь у него во владении остались солнечные электростанции в аннексированном Крыму.

Как пишет Explainer, Сергей Клюев в 2021 году сменил украинское гражданство на российское. А через год получил и российский заграничный паспорт, которым активно пользуется и вместе с братом летает в другие страны. В частности, в 2022 году Сергей Клюев был в Баку, а в 2023 году летал в Шанхай.

Сергей Клюев получил российское гражданство

Журналисты выяснили, что соратник Януковича живет в 170-метровой квартире в Москве. В апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Сергея Клюева и ряда других бизнесменов.

Квартира, где живет Сергей Клюев

