Полностью обесточен оккупированный Россией регион: подробности

По состоянию на 2015 год в Южной Осетии проживает около 55 тысяч человек

Южная Осетия осталась без электричества из-за обрыва линии электропередач. Она произошла в Дзаусском районе республики.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС. В ведомстве пишут, что специалисты ГУП "Энергоресурс" выехали на место происшествия с целью выявления причин аварии.

Электроэнергия из России в республику поступает ЛЭП, проходящая по территории Северной Осетии. Население Южной Осетии численностью более 50 тыс. человек периодически остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП из-за непогоды в горах.

Напомним, что Южная Осетия — самопровозглашенное государство на Южном Кавказе. Создано РФ в результате оккупации части Грузии.

Тогда Россия занималась раздуванием сепаратистских настроений в Грузии с момента распада СССР. Следовательно, на территории страны существовали два замороженных конфликта: в Южной Осетии и Абхазии. Летом рокового 2008-го они внезапно "разморозились". Российские "миротворческие" силы, находившиеся на территории Южной Осетии, начали интенсивный обстрел грузинских сел.

25 августа 2008 года Государственная Дума и Совет Федерации, палаты российского парламента, обратились к президенту с предложением поддержать независимость сепаратистских регионов Грузии. На следующий день, 26 августа, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, соответствующий указ издал тогдашний президент Медведев.

Большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии. В то же время, 5 стран-членов ООН (в частности Россия) признают ее независимым государством.

В Южной Осетии расположены около 5 тысяч российских военных – это примерно одна шестая часть всего населения. Российские военные базы расположены в Цхинвали, Джави, Канчавете, Курте. 900 российских пограничников несут службу по охране границы Южной Осетии с Грузией вместо осетинских военнослужащих.

По состоянию на 2015 год в Южной Осетии проживает около 55 тысяч человек. В частности, среди них осетины, грузины, русские, армяне и евреи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на массовые протесты, парламент Грузии вечером 1 мая во втором чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция называет его русским – и не случайно. Ведь он фактически копирует аналогичный закон РФ об "иноагентах". После этого столкновения протестующих проевропейских настроенных граждан с силовиками усилились, а ситуация начала напоминать украинский Евромайдан.