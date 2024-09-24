"Армію треба струснути": Лукашенко знову заговорив про підготовку до війни

Він провів нараду з військовим керівництвом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що білорусам потрібно готуватися до війни. Водночас він зазначив, що його країна "не збирається воювати".

Про це Лукашенко заявив на Обуз-Лесновському полігоні в районі міста Барановичі Брестської області, пише БЕЛТА. Там він провів нараду з урядовцями та командуванням армії.

"Стара формула: хочеш миру — готуйся до війни. Ще раз хочу підкреслити, хоча в принципі чого нам тут перед кимось виправдовуватися, що ми не збираємося воювати, ми не хочемо воювати — все це вже сказано, але це слухають і роблять свою справу. Наші противники, наші суперники, ті, хто готується проти нас, будемо прямо говорити — воювати. Тому нам треба готуватися до війни і дай Боже, щоб цієї війни не було", — сказав Лукашенко.

Він також висловив сподівання на те, що його країна зможе уникнути війни. За словами Лікашенко, якою б "гострою" не була ситуація навколо Білорусі, "ми поки що не спостерігаємо тенденцій до розв’язання проти нас війни".

"Армію треба струснути і привести її в ідеальний стан, поки у нас є єдність у суспільстві та дисципліна. Закінчимо "розбірки" у сільському господарстві з прибирання та іншим питанням, настане зимовий період — перевірка буде найжорстокіша за всіма напрямками. Військових загалом. Не лише армії, а й МВС, Комітету держбезпеки", — сказав він.

Нагадаємо, 24 вересня з’явилася інформація про те, що нешвидкісна повітряна ціль перетнула державний кордон України й долетіла до "стику" Київської та Житомирської областей. Повідомлялося, що це міг бути навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

Проте у повітряних силах ЗСУ цю інформацію офіційно спростували. Там зазначили, що Білорусь не порушувала повітряний простір України.