Все потребности не удовлетворит: в Вашингтоне рассказали, насколько хватит нового пакета помощи Украине

Украина получит временное облегчение в вопросе поставок боеприпасов

В США после выделения первого за длительное время пакета помощи подчеркнули, что надолго его не хватит. Кроме того, он не сможет удовлетворить все потребности Украины на поле боя.

Как сообщает CNN, об этом сообщил на брифинге советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам в новом пакете были переданы боеприпасы, которых может хватить на "несколько недели, а возможно и только на пару недель".

"Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя, и это не спасет Украину от окончания боеприпасов в ближайшие недели. Само собой разумеется, что этот пакет не вытесняет и не должен откладывать критическую необходимость принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности", — сказал Салливан.

При этом он отметил, что этот пакет стал возможным благодаря появлению непредвиденной экономии средств в заключенных контрактах. Например, он отметил, что некоторые боеприпасы удалось приобрести по более низкой цене, чем сначала ожидалось.

Вместе с тем, он четко дал понять, что это не является долгосрочным решением и в Пентагоне не знают, сумеют ли выделить средства подобным образом еще раз.

Как сообщалось ранее, 12 марта Пентагон объявил о выделении пакета в 300 миллионов долларов для Украины, в который вошли боеприпасы для артиллерии и РСЗО, а также патроны для стрелкового оружия, ракеты к ПЗРК и противотанковые гранатометы.

Вместе с тем демократы Палаты представителей США начали собирать подписи за то, чтобы вынести документ о масштабном пакете помощи Украине на рассмотрение в обход блокировки спикера Майка Джонсона.