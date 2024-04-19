США могут возобновить ленд-лиз для Украины: сенаторы выступили с инициативой

Механизм ленд-лиза так и не был задействован

Несколько американских сенаторов подготовили законопроект о возобновлении действия ленд-лиза для Украины. Его предлагается продлить до конца 2026 года финансового года.

Об этом сообщил канадский аналитик по безопасности и обозреватель издания Insider Колби Бадвар. По его информации, этот документ подготовили сенаторы Джон Корнин, Крис Кунс, Джин Шагин и Тим Скотт.

В то же время, по словам Бадвара, пока не известно, будет ли этот законопроект представлен как поправка к закону о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины. Он не исключил, что документ может являться отдельной законодательной инициативой.

"Пока доступны президентские полномочия, использование ленд-лиза не имеет никаких преимуществ, но это резервные полномочия для передачи помощи в случае, если администратор исчерпает все доступные полномочия по изъятию вооружений", — подчеркнул аналитик.

Напомним, с октября 2023 года американский закон о ленд-лизе для Украины утратил силу. Власти США должны были его продлить на следующий год, но этого так и не сделали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что голосование за помощь Украине состоится в Палате представителей США 20 апреля.

18 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон публично заявил, что предоставление помощи для Украины является критически важным и отметил, что с предоставлением летальной помощи нельзя играть в политику. Его слова просто ошеломили людей, поскольку раньше Джонсон занимал строго противоположную позицию.