Заявления о тотальной мобилизации молодежи прозвучали от человека, называющего себя "другом Украины"

Американский сенатор Линдси Грэм, позиционирующий себя как друг Украины, заявил, что Украина должна бросить на фронт людей младше 25 лет и как можно быстрее принять новый закон о мобилизации. Также он призвал Украину не учитывать помощь от США при принятии решений по мобилизации.

Об этом сообщает The Washington Post. Грэм заявил, что поскольку Украина, мол, борется за выживание, воевать должны все украинцы.

"Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет… Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить всем, а не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей. Что бы мы ни делали, вы должны драться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя", – заявил он.

Интересно, что Линдси Грэм, позиционировавший себя как великий друг Украины, в феврале 2024 года фактически сорвал утверждение Сенатом большого пакета помощи для Украины, неожиданно выступив против. Издание The Hill отмечало, что такое решение Грэма вызвало возмущение и ярость даже у его однопартийцев, рассчитывавших на поддержку сенатора.

Также издание отметило, что Грэм попал в орбиту влияния экс-президента США Дональда Трампа, который, как известно, занимает последовательно антиукраинскую позицию и всячески тормозит помощь Украине. Также Грэм пытается укрепить позиции в собственном штате, сказали изданию источники среди сенаторов.

"Он настолько ревностно заботится о собственном самосохранении в Южной Каролине, что буквально толкнул бы свою мать под поезд, чтобы получить то, что ему нужно", – отметил один из них в беседе с журналистами.

Как писал "Телеграф", США после долгой паузы приняли решение выделить Украине долгожданный новый пакет помощи на 300 млн долларов. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в новом пакете были переданы боеприпасы, которых может хватить на "несколько недель, а возможно и всего на пару недель".

Однако такое выделение помощи – уникальный случай, поскольку "зашкваренные" трамписты в Конгрессе все еще блокируют миллиарды долларов помощи для Украины. Потому пакет выделили за счет сэкономленных денег Пентагона.

Пока Конгресс США не может проголосовать за выделение помощи Украине в размере 60 млрд долларов, у Пентагона нет бюджета на 2024 год. Из-за нерешительности конгрессменов страдает прежде всего обороноспособность США.