Ждать уже не так долго: в Пентагоне рассказали, когда пришлют помощь Украине

Пакет будет включать возможности ПВО и артиллерии

В субботу, 20 апреля, Палата представителей и Сенат США будут голосовать за предоставление Украине пакета помощи. Если решение будет принято, Пентагон сможет оперативно выслать военное вооружение Киеву.

Об этом сообщает украинский журналист Остап Ярыш в Twitter (X), по словам спикера Министерства обороны США, генерал-майора Пета Райдера.

"Как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно направить Киеву пакет вооружений, который среди прочего будет включать возможности ПВО и артиллерии", — сказал Райдер.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк, ссылаясь на слова старшего сенатора Чака Шумера, заявил, что он "вообще может собрать Сенат уже в эти выходные, чтобы рассмотреть наш пакет".

"В случае отсутствия согласия от всех 100 сенаторов, сама процедура может затянуться на пару дней. Условно начнут на выходных и финально проголосуют во вторник, но это не будет точно долго", — добавил он.

Напомним, 18 апреля обнародовали три законопроекта о помощи от США Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

В случае поддержки законопроекта Государственный департамент Соединенных Штатов и Министерство обороны должны в течение 45 дней представить свою стратегию помощи стране. Документ предусматривает ассигнование 61 млрд долларов в связи с войной в Украине, в том числе 23 млрд — на пополнение американских арсеналов.

Ранее "Телеграф" писал, что США могут восстановить ленд-лиз для Украины.