Батько-президент помилував його: як виглядає Хантер Байден і як він пов’язаний з Україною

Свого часу син президента США працював з українською компанією

Хантер Байден — син поки що чинного президента США Джо Байдена. Свого часу Хантера було засуджено за незаконне зберігання зброї та численні податкові порушення. Проте 2 грудня 2024 року його батько-президент підписав указ про повне та безумовне помилування свого сина.

"Телеграф" розповість, як виглядає син Джо Байдена і як Хантер Байден пов’язаний з Україною.

Хантер Байден. Фото: Getty Images

Хантер Байден — що про нього відомо

Хантер Байден — син поки що чинного президента США Джо Байдена. Він народився 4 лютого 1970 року, зараз йому 54 роки. Свого часу син політика оскандалився наркозалежністю, якої позбувся кілька років тому.

Хантер — американський юрист, державний службовець та бізнесмен, який свого часу був замішаний у скандалі з Україною. Також він визнав свою провину за звинуваченням у податкових злочинах та за незаконне зберігання зброї.

Однак тепер його батько-президент Джо Байден, який останні місяці відсиджує свій термін у кріслі президента Америки, підписав указ про помилування сина.

Хантер та Джо Байдени. Фото: Getty Images

Хантер Байден та Україна

У травні 2014 року син тоді ще віце-президента США Джо Байдена Хантер Байден став членом ради директорів української компанії "Буризма Холдинг", яка належала бізнесменові Миколі Злочевському. У той час у прес-релізі компанії говорилося, що Хантер Байден "відповідатиме за юридичний підрозділ холдингу та просування компанії на міжнародній арені".

Хантер Байден. Фото: Getty Images

Зрештою це призвело до політичного скандалу, звинувачень у корупції та політичного тиску. А 2020 року під час передвиборчої кампанії кандидат Дональд Трамп зателефонував президентові України Володимиру Зеленському та спробував схилити його до співпраці з метою очорнення іншого кандидата у президенти Джо Байдена. Трамп заблокував, серед іншого, перерахування Україні $400 млн, поки Зеленський не погодиться з ним співпрацювати. За даними ЗМІ, Трамп вимагав у Зеленського подробиці розслідування Генпрокуратури України проти Хантера Байдена та корупційну складову його роботи в Україні.

Хантер Байден з дружиною. Фото: Getty Images

Видання The Hill стверджувало, що українська Генпрокуратура під керівництвом прокурора Віктора Шокіна з’ясувала, що "Буризма" перераховувала компанії Rosemont Seneca Partners понад $160 тисяч щомісяця, і це компанія Хантера Байдена та його партнерів. Проте розслідування так і не було доведено до кінця, а 2016 року Віктора Шокіна звільнили. До речі, Байдена-молодшого викрити у порушенні американських законів також не змогли.

Раніше "Телеграф" розповідав, Хантера Байдена звинуватили у отриманні величезних хабарів. Йдеться про мільйони доларів.