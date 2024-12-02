Байден подписал указ о помиловании своего сына: чем он это объяснил

По его словам, преследование Хантера Байдена было "избирательным и несправедливым", имея четкую политическую направленность

Действующий президент США Джозеф Байден 1 декабря объявил о подписании указа о полном и безусловном помиловании своего сына Хантера Байдена. Хантер был осужден за незаконное хранение оружия и многочисленные налоговые нарушения, его помилование не может быть отменено новым президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома. Указ Байдена-старшего полностью снимает с его сына все федеральные обвинения, которые могли касаться деятельности Хантера в 2014-2024 годах, в том числе дела о незаконном владении оружием и неуплате налогов.

"Сегодня я подписал указ о помиловании моего сына Хантера", – подтвердил Байден.

По его словам, преследование Хантера Байдена было "избирательным и несправедливым", имея четкую политическую направленность. Джозеф Байден заявил, что его политические оппоненты в Конгрессе пытались использовать дела против Хантера, чтобы навредить политической репутации отца, но теперь этому положен конец. Байден-старший добавил, что принял решение не только как президент, но и как отец, отметив, что Хантер достаточно уже перенес, чтобы быть помилованным.

Заявление Джозефа Байдена имело противоречивый эффект. Ранее Байден обещал, что не будет вмешиваться в судебные дела против своего сына. Но сейчас в Белом доме заявили, что президент пришел к выводу о политическом характере всех обвинений против своего сына.

К слову, сам Хантер Байден признал вину в девяти налоговых преступлениях, а также был осужден за незаконное хранение оружия. Но помилование означает, что запланированные судебные заседания для вынесения приговора будут отменены.

Ранее "Телеграф" писал, что сын президента США Хантер Байден признал свою вину по трем обвинениям и заключил соглашение с прокуратурой. Речь идет о двух делах о неуплате налогов и одном деле по применению огнестрельного оружия.

Отметим, что президент США Джо Байден пережил многие трагедии в жизни до того, как стал всемирно известным политическим деятелем. Мы привыкли видеть его положительным и с улыбкой на лице, однако оказалось, что у Байдена даже были мысли о самоубийстве. В частности, своего старшего сына Бо Байдена он потерял из-за болезни, а его первая жена Нейлия и дочь Наоми погибли в автокатастрофе.