Тревожная информация

Джозеф Байден, который совсем скоро покинет пост президента США, не успеет потратить на Украину миллиарды долларов обещанной помощи, потому что у него банально не хватит на это времени. На данный момент известно, что Дональд Трамп уже начал официальный переход к власти и теперь он будет решать, как распорядиться этими деньгами.

Об этом сообщает издание WSJ со ссылкой на американских чиновников. При этом, Белый дом настаивает на мобилизации в Украине живой силы и снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

По словам официальных лиц США, у администрации Байдена все еще остается более 6,5 млрд долларов в так называемых "полномочиях по сокращению", которые позволяют Министерству обороны передавать Украине оружие и оборудование из собственных запасов.

В Пентагоне уточняли ранее, что партии оружия планируется передавать еженедельно, чтобы использовать ранее выделенные на эти цели деньги.

Теперь же стало известно, что Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине каждый месяц без ущерба для собственной боеспособности и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.

Как пишет издание, Белый дом также еще две недели назад обещал, что пришлет всю сумму до завершения каденции Джо Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на мобилизации живой силы.

Напомним, перед тем как покинуть пост президента США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Однако некоторые республиканцы уже подвергли критике запрос Байдена на дополнительную помощь Украине. Они настаивают на том, что он должен быть отклонен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.