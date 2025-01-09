Поражение Украины обойдется США в разы дороже, чем оказание военной помощи

Аналитики пришли к выводу, что поддержка Украины отвечает интересам Америки с финансовой точки зрения

В случае победы России в войне против Украины Америке придется увеличить расходы более чем на 800 миллиардов долларов. Это понадобится для сдерживания потенциальных агрессивных действий с боку Москвы в Европе.

Таким образом, поражение Украины в войне обойдется США в разы дороже, чем оказание военной помощи нашей стране. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Победа России в войне не позволит сэкономить на американском оружии, поставляемом в Украину, а потребует увеличения расходов Пентагона более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года", — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, окончательная победа Москвы над Киевом изменит облик Европы и заставит Россию постоянно угрожать членам НАТО. Поэтому США будут вынуждены увеличить расходы на 808 миллиардов долларов, чтобы сдержать, а при необходимости и победить неядерное российское нападение за пределами Украины.

Такие дополнительные расходы значительно увеличат военный бюджет Пентагона, подняв его с планируемых 4,4 трлн долларов до 5,2 трлн долларов. Это примерно на 165 миллиардов долларов в год больше, чем запланировано на данный момент.

Исходя из этих расчетов, аналитики пришли к выводу, что "поддержка Украины отвечает интересам Америки с финансовой точки зрения".

Издание также отмечает, что избранный президент Дональд Трамп может либо увеличить помощь Украине, либо полностью прекратить ее, чтобы заставить Киев и Москву пойти на переговоры.

По данным Bloomberg, Трамп "унаследуют" от Джо Байдена более 3 миллиардов долларов, которые можно конвертировать в военную помощь Украине, если его администрация всеже решит ими воспользоваться. Однако он не дал понять, что намерен просить Конгресс одобрить дальнейшую помощь для нашей страны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников срочно оказать нашей стране помощь в виде дополнительных систем ПВО. Они необходимы для усиления энергетической устойчивости Украины в зимний период.

Сибига также отметил, что Украине необходимо остановить Россию и не допустить продвижения ее войск на нашу территорию. Кремль пытается оккупировать как можно больше территорий, чтобы усилить свои позиции на переговорной площадке. В этом заключается логика россиян, подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине.