Трамп назначил директором Секретной службы охранника с легендарного фото

Курран работает в Секретной службе с 2001 года

Дональд Трамп, который вступил в должность президента США, назначил новым директором Секретной службы агента Шона Куррана. Это охранник, прикрывавший его во время попытки покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social. Глава США отметил, что Курран — великий патриот, который защищал его семью в течение последних нескольких лет.

"Именно поэтому я доверяю ему возглавить отважных мужчин и женщин Секретной службы США", — объяснил Трамп.

По словам Трампа, Шон Курран работает в Секретной службе с 2001 года. Он начал свою карьеру в качестве специального агента в полевом офисе Ньюарка, где он занимался защитой, разведкой, расследованиями, вербовкой и логистической поддержкой округа. Позже он отвечал за охрану Трампа во время его первого президентского срока и после него. В подчинении у Куррана были 85 человек.

"Шон проявил себя как блестящий лидер, способный направлять и возглавлять оперативные планы безопасности для некоторых из самых сложных специальных мероприятий по безопасности в истории нашей страны и мира. Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда рисковал своей жизнью, чтобы спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью и всецело доверяю Шону в том, что он сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде", — отметил Трамп.

Напомним, что в июле 2024 года, когда Трамп выступал на предвыборном митинге, на него была совершена попытка покушения. Тогда будущий президент США был ранен в правое ухо. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы. Фото окровавленного Трампа и Шона Куррана, который его прикрывает, разлетелось по сети после происшествия.

Шон Курран (справа)

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп поручил закончить войну в Украине за 100 дней.