Трамп призначив директором Секретної служби охоронця з легендарного фото

Курран працює у Секретній службі з 2001 року

Дональд Трамп, який обійняв посаду президента США, призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана. Це охоронець, який прикривав його під час спроби замаху на передвиборному мітингу у Пенсільванії.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

"Саме тому я довіряю йому очолити відважних чоловіків та жінок Секретної служби США", — пояснив Трамп.

За словами Трампа, Шон Курран працює у Секретній службі з 2001 року. Він розпочав свою кар’єру як спеціальний агент у польовому офісі Ньюарка, де він займався захистом, розвідкою, розслідуваннями, вербуванням та логістичною підтримкою округу. Пізніше він відповідав за охорону Трампа під час його першого президентського терміну та після нього. У підпорядкуванні Курран мав 85 осіб.

"Шон виявив себе як блискучий лідер, здатний спрямовувати і очолювати оперативні плани безпеки для деяких із найскладніших спеціальних заходів з безпеки в історії нашої країни та світу. Він довів свою безстрашну хоробрість, коли ризикував своїм життям, щоб урятувати моє від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсільванія. Я повністю і повністю довіряю Шону в тому, що він зробить Секретну службу США сильнішою, ніж будь-коли раніше", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, що в липні 2024 року, коли Трамп виступав на передвиборчому мітингу, на нього було здійснено спробу замаху. Тоді майбутнього президента США було поранено у праве вухо. Стрілець був убитий співробітниками Секретної служби. Фото закривавленого Трампа та Шона Куррана, який його прикриває, розлетілося мережею після події.

Шон Курран (справа)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп доручив закінчити війну в Україні за 100 днів.