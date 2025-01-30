Давно отказались от России: что известно о фигуристах Наумове и Шишковой, самолет с которыми разбился в США

Знаменитые фигуристы находились на борту самолета, упавшего в реку

На борту самолета, который разбился в Вашингтоне (США), находились чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Сын знаменитых спортсменов, американский фигурист Максим Наумов, вероятно, не летел на этом рейсе.

Об этом ТАСС сообщил менеджер чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян. По его словам, Максим Наумов вернулся домой рейсом 27 января.

Что известно о Евгении Шишковой и Вадиме Наумове

Евгения Шишкова и Вадим Наумов/Фото: Getty Images

52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов являются победителями чемпионата мира 1994 года в парном катании в составе сборной РФ. Также на их счету "серебро" и 4 "бронзы" на уровне чемпионатов Европы. Кроме того, они побеждали в финале Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) сезона-1995/96. Добавим, что Евгения и Вадим на зимней Олимпиаде-1992 стали пятыми, а на Играх-1994 – четвертыми.

Выступления Евгении Шишковой и Вадима Наумова

После завершения карьеры Шишкова и Наумов перешли на тренерскую работу, проживали в США с 1998 года. Их 23-летний сын Максим — гражданин США, выступает за Штаты на международных соревнованиях. Они тренировали американскую пару Кэтрин Оршер/Гаррет Лукаш (чемпионы США 2005 года и бронзовые призёры чемпионата четырех континентов 2005 года).

Максим Наумов с семьей

Максим Наумов с семьей

Выступление Максима Наумова

Наумов и Шишкова уехали из России и даже не думали туда возвращаться.

"О возвращении не задумываемся. Так сложилось, что мы связали свое будущее с Америкой, а наш сын выступает за эту страну", — признавался Вадим Наумов.

Напомним, 30 января в Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с военным вертолетом. Он упал в реку Потомак вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Идет спасательная операция. На борту самолета находились фигуристы и их тренеры, которые летели домой с чемпионата США.