Мощный шторм в США унес жизни десятков людей (видео, фото)

Местные власти сообщают о разрушенных домах и поврежденной инфраструктуре

Штормы накрыли несколько штатов США. По меньшей мере 34 человека погибли. Из-за непогоды только в штате Канзас произошло ДТП с участием 50 авто.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Всего стихийное бедствие задело шесть штатов, в том числе Канзас, где известно о восьми погибших, Миссисипи, где погибли шесть человек. По три человека погибли в Арканзасе и Техасе. В Оклахоме известно об одной жертве.

Местные власти сообщают о разрушенных домах и поврежденной инфраструктуре.

Метерологическая служба США предупредила о риске торнадо и в других штатах – Алабаме, Теннесси, Джорджии и Флориде. Ожидается, что на восточном побережье США в ближайшее время пройдут сильные ливни, сопровождающиеся штормовым ветром.

Для Алабамы и Миссури впервые с мая 2024 года и только в пятый раз в истории был объявлен высший, пятый уровень угрозы штормов. Позже уровень угрозы был снижен до четвертого из пяти.

Стихия угрожает более 100 миллионам человек

Большие штормы повлекли за собой ветры, которые привели к смертоносным пыльным бурям и раздули более 100 лесных пожаров.

Прогнозируется, что экстремальные погодные условия коснутся региона, где проживает более 100 миллионов человек. Порывы ветра до 130 км/ч прогнозируются от канадской границы до Техаса, что грозит вьюгами в более холодных северных районах и лесными пожарами в более теплых и сухих южных районах.

Ранее "Телеграф" писал, что в американском городе Мартинес штата Калифорния произошла утечка углеводородов на нефтеперерабатывающем заводе. Это привело к сильному взрыву и пожару на территории предприятия.