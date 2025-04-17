Прибедняется? Трамп рассказал, кто "обворовал" США

Особый акцент он сделал на переговорах с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США годами становились "жертвами недобросовестной международной торговли". Он подчеркнул, что подобная ситуация больше не повторится.

Об этом президент заявил на пресс-конференции перед совместным обедом с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"Соединенные Штаты были обворованы и использованы практически каждой страной мира. И это больше не повторится. Мы будем заключать честные соглашения", — подчеркнул политик.

По его словам, переговоры по новым торговым договоренностям продолжаются успешно, но администрация Вашингтона не намерена спешить с их заключением. Особый акцент он сделал на переговорах с Китаем, заверив, что договоренность с Пекином "будет очень хорошей".

Трамп также похвалил свою коллегу из Италии, назвав Мелони "прекрасным лидером" и "одним из сильнейших голосов на международной арене". В ответ представитель Италии заявила, что стремится укрепить сотрудничество между ЕС и США и пригласила Трампа посетить свою страну.

Их переговоры продолжатся в Овальном кабинете, где ожидается обсуждение ключевых вопросов торговли и стратегического партнерства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Дональд Трамп анонсировал, что в ближайшие дни ожидается реакция России на предложенные мирные инициативы. Именно после этого Соединенные Штаты примут дальнейшие шаги по урегулированию войны в Украине. Кроме того, Трамп анонсировал подписание важного двустороннего соглашения между США и Украиной в сфере полезных ископаемых.