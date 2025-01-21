"Сильное понимание политического царства": какой образ избрала Иванка Трамп на инаугурацию своего отца

Иванка Трамп оделась в стиле, который больше был характерен для времен окончания Второй мировой войны

На инаугурации нового президента США Дональда Трампа присутствовали почти члены его семьи. Мы уже рассказывали об образе супруги нового президента США, Мелании Трамп. Иванка Трамп, первая дочь президента, избрала не менее интересный образ, который уже успели сравнить с "королевским".

В частности, об этом сказала эксперт по моде Лорен Ротман изданию BBC. Она отметила, что стиль Иванки похож больше на королевскую семью, а не на семью демократически избранного президента.

"Мы видим немного стиля принцессы Кейт. Ее (Иванки) взгляд [на это] на самом деле является сигналом, указывающим на ее сильное понимание политического царства", – сказала эксперт.

В целом, Иванка Трамп оделась в стиле, который больше был характерен для времен окончания Второй мировой войны – затянутая в изумрудно-зеленый костюм фигура напоминала силуэт песочных часов. Наряд первой дочери нового президента напомнил о стиле, который на обеих инаугурациях Рональда Рейгана носила его жена Нэнси, что может быть очевидным намеком на "сильный стиль" как Рейгана, так и Трампа.

Отметим, на инаугурации президента США Дональда Трампа было по меньшей мере две известные украинки, получившие места в ротонде Капитолия. Одной из них была Александра Николаенко, Мисс Украина 2001, прибывшая на инаугурацию вместе со своим мужем, миллиардером Филом Раффином. Другая – Оксана Маркарова, посол Украины в США.

Как сообщалось ранее, Трамп не смог поцеловать свою жену Меланию, поскольку это не позволило сделать длинные поля ее шляпы. В результате он сделал вид, что ничего не произошло и продолжил инаугурацию, как ни в чем не бывало.