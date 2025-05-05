Хороший знак? В Киев прибыла новая поверенная в делах США: чем она будет заниматься

Не все украинцы в восторге от прибытия чиновницы

В понедельник, 5 мая, в Киев прибыла временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис. С 2023 года она занимает должность посла США в Кипре и будет оставаться аккредитованной там даже во время своего пребывания в украинской столице.

Об этом сообщили в американском посольстве. Там отметили, что она прибыла в Украину после подписания исторического соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления для продолжения реализации политики Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение продолжительного мира в Украине.

"Важный шаг на пути к восстановлению нашей страны. Поздравляем посла Джули С. Дэвис в Киеве и благодарим США за стратегическое партнерство. Только общими усилиями мы сможем добиться устойчивого мира и возрождения Украины", – дописал один из пользователей под постом посольства. Часть комментаторов пожелали новоназначенной поверенной в делах США успеха и выразили надежду на производительность и результативность дальнейшей работы. Однако нашлись и те, кто открыто назвали политику Дональда Трампа "дерьмом".

"Политику Трампа уговорить Украину к капитуляции и подмазать Ерефии? Это имели в виду?", – отметил один из пользователей.

Джули Дэвис имеет более 30 лет дипломатического опыта. Она была специальным представителем по делам Беларуси, заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО.

Поверенная в делах США в Украине последовательно, с начала полномасштабного вторжения, выражала поддержку украинскому народу, неоднократно настаивала на усилении санкций против России, участвовала в проукраинских мероприятиях и поддержала заявление об осуждении использования северокорейских ракет против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок. По его словам, он соблюдает действующие конституционные нормы и планирует оставаться в должности не дольше восьми лет.