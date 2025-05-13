Будет плохая история? Дипломат объяснил, почему Штатам не нужен скорый мир в Украине

Вашингтону и Москве нужны переговорные рамки, говорит Павел Климкин.

Громкое заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, что США отходят от идеи перемирия, потому что оно не нравится РФ, и намерены сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования войны в Украине, не свидетельствует о смене миротворческой стратегии Штатов.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он объяснил, почему спешка в вопросе заключения мира не в интересах Вашингтона.

— С самого начала в Кремле хотели привязать прекращение огня, перемирие со своими условиями, поскольку они ни во что не верят. Они хотят гарантий, что если и не получат того, чего хотят, то, по меньшей мере, все интересующие их вопросы будут обсуждаться, — пояснил дипломат.

По его мнению, американцы тоже прекрасно понимают, что получить прекращение огня — политически важно.

— Но получить такое прекращение, как потом взорвется или рухнет — плохая для них история. Даже если они и запишут себе какие-то баллы, то потом можно получить единицу и все отменить. Поэтому по разным логикам, но и тем, и тем важна какая-то будущая рамка, — говорит экс-глава МИДа.

По его словам, американцы поняли, что делать все в спешке — не отвечает их интересам.

— Они же видят, что у России есть экономические вызовы, что США могут влиять на них через цены на нефть, вторичные санкции, расчеты, инвестиционные истории. США стали лучше понимать свои рычаги и повестку дня, которая выходит за рамки нашего вопроса. Поэтому я не вижу фундаментального изменения стратегии. Ничего неожиданного, — подытожил Павел Климкин.

Напомним, "Телеграф" писал, что у Путина назвали свое условие перемирия.