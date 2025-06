Трамп vs Маск: украинцы насмехаются над ссорой между американскими лидерами (мемы)

И даже Владимир Зеленский не остался без внимания мем-мейкеров

То, что еще вчера выглядело как стратегическое партнерство, сегодня превратилось в зрелищную публичную ссору. Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск поссорились из-за противоречивого бюджетного законопроекта, и теперь их противостояние комментируют не только аналитики, но и пользователи в сети.

В этом материале "Телеграф" собрал самые интересные шутки.

Один из самых популярных мемов — это фото с Трампом и Маском в фотошопе, подписанный фразой: "Nah, my ex is crazy fr" (рус. "Нет, мой бывший действительно сумасшедший"). Образно намекает на то, что их "политический роман" закончился токсической драмой, которую теперь все обсуждают.

А это — знакомая украинцам "ОПЗЖ" в новом стиле:

Следующая шутка о лягушке и гадюке, символизирующая бесперспективную рознь, стала своеобразным символом этой политической трагедии в стиле сатиры. Украинцы именно так представляют переговоры между двумя лидерами мнений.

Следующее карикатурное фото изображает американцев за столом, играющих в карты. Эта ситуация обыгрывает слова Трампа о "козырях", которые он неоднократно говорил в контексте завершения войны в Украине.

Пользователи насмехаются над тем, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы стать посредником в "примирении" между двумя американскими бизнесменами.

Другой популярный формат – изображение драки горилл, которую наблюдает восторженная толпа из "Симпсонов" с попкорном. Такой мем четко передает реакцию интернет-сообщества на конфликт: пользователи воспринимают скандал как шоу.

На следующем фото — фейковый скриншот из соцсети X, где показано, как оба якобы посылают резкие обиды друг другу, словно в детской ссоре.

А еще украинцы смеются над официальными заявлениями о том, что стороны "планируют продемонстрировать мастер-класс по искусству переговоров". На фоне агрессивных постов, обвинений в "измене" и даже намеков на сексуальные скандалы такое заявление выглядит комично.

В этом меме Путин изображен как один из главных участников глобальной "игры влияния" — некий сильный игрок, сотрудничающий с другими влиятельными фигурами, как Трамп.

Выходит, что когда-то крепкое партнерство превратилось в настоящее шоу для всей сети — и мемы лишь подтверждают, что для многих этот конфликт больше похож на смешную драму, чем на серьезную политику.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока Трамп и Маск ссорятся, украинцы с улыбкой наблюдают за этим, запасаясь попкорном и создавая мемы о разбитой "дружбе".