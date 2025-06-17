Министр США шокировал откровениями об астронавте-солдате на Луне

Украинцы обсуждают эту "сенсационную новость"

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что "солдат-астронавт" Штатов якобы сейчас находится на Луне. По официальным данным, в последний раз люди высаживались на Луну в рамках миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года.

Однако на днях в интервью Брайану Килмеду на Fox News Дрисколл заявил, что "мы вчера (разговор происходил 11 июня, — ред.) разговаривали с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом", пишет Men’s Journal. Во время разговора с чиновником интервьюер поинтересовался, готовы ли США к отражению атаки, подобной украинской операции "Паутина". Дрисколл заверил его, что армия США делает "удивительные вещи". В том числе и на Луне.

"… молодые американцы по всей стране видят все удивительные вещи, которые сделала армия, будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине, или лесные пожары в Калифорнии, или мы вчера разговаривали с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом", — сказал министр армии США.

Издание отмечает, что за несколько дней Пентагон не сделал ни одного заявления по поводу этого признания. Впрочем, контекст, "кажется, не предлагает альтернативного объяснения того, что мог иметь в виду Дрисколл".

Украинцы иронизируют по поводу признания об "астронавте-солдате" США на Луне

В соцсетях украинцы обсуждают эту "сенсационную новость". Информацию воспринимают с большим недоверием.

"А почему на Луне? У них дрим был Марс. Я думаю, интервью с солдатом на Марсе было бы покруче", "Не обо всём еще можно говорить", "…не рискуя быть связанным медбратьями", "Их там всех из одного дурдома выпустили" "Как много нового мы узнаем о Штатах в последние месяцы",- пишут комментаторы.

Как сообщал "Телеграф", удивляет не только Дрисколл, но и президент США Дональд Трамп: он внезапно принял решение досрочно покинуть саммит "Группы семи" в Канаде и вернуться в Вашингтон. Таким образом, его предстоящая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским находится под большим вопросом.