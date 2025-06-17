Неожиданно: Трамп заявил, что ему нужно срочно сбежать с саммита, где он должен был встретиться с Зеленским

Ситуация на Ближнем Востоке беспокоит Трампа гораздо больше, чем Украина

Президент США Дональд Трамп внезапно принял решение досрочно покинуть саммит "Группы семи" в Канаде и вернуться в Вашингтон. Таким образом, его предстоящая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским находится под большим вопросом.

Об этом сообщила американская служба новостей CNN со ссылкой на заявление спикера Белого дома Кэролайн Левитт. Спикер сообщила о решении Трампа, отметив, что причиной стала ситуация на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп прекрасно провел день на саммите G7, даже подписал важное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером выедет после ужина с главами государств", — говорится.

Позже непосредственно Трамп во время разговора с журналистами подтвердил, что срочно возвращается в Вашингтон. Причиной он также назвал ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке.

"Я поужинаю с этими замечательными лидерами ("Большой семерки"), а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно", — сказал он на брифинге.

Напомним, что Трамп 14 июня, в свой 79-й день рождения, побеседовал с главой России Владимиром Путиным. Их разговор длился почти час. Среди прочего Путин предложил свои "услуги" в примирении Ирана и Израиля – а в Вашингтоне решили, что не видят никаких проблем в том, чтобы Путин был посредником. Впрочем, европейцы раскусили игру Путина: во Франции над этой идеей открыто посмеялись.

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