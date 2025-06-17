Міністр США шокував одкровеннями про астронавта-солдата на Місяці

Українці обговорюють цю "сенсаційну новину"

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що "солдат-астронавт" Штатів нібито зараз перебуває на Місяці. За офіційними даними, востаннє люди висаджувалися на Місяць у рамках місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року.

Проте днями у інтерв'ю Браяну Кілмеду на Fox News Дрісколл заявив, що "ми вчора (розмова відбувалася 11 червня, — ред.) розмовляли з астронавтом, який перебуває на Місяці і є солдатом", пише Men's Journal. Під час розмови з чиновником інтерв'юер поцікавився, чи готові США до відбиття атаки, подібної до української операції "Павутина". Дрісколл запевнив його, що армія США робить "дивовижні речі". Зокрема й на Місяці.

"… молоді американці по всій країні бачать усі дивовижні речі, які зробила армія, чи то допомога з повенями в Північній Кароліні, чи лісові пожежі в Каліфорнії, чи ми вчора розмовляли з астронавтом, який перебуває на Місяці, який є солдатом", — сказав міністр армії США.

Видання зазначає, що за кілька днів Пентагон не зробив жодної заяви щодо цієї заяви. Втім контекст, "здається, не пропонує альтернативного пояснення того, що міг мати на увазі Дрісколл".

Українці іронізують з приводу зізнання про "астронавта-солдата" США на Місяці

В соцмережах українці обговорюють цю "сенсаційну новину". Інформацію сприймають з великою недовірою.

"А чому на Місяці? У них дрім був Марс. Я думаю, інтерв'ю з солдатом на Марсі було б крутіше", "Не про все ще можна говорити", "…не ризикуючи бути зв'язаним медбратами", "Їх там усіх з одного дурдому випустили", "Як багато нового ми дізнаємось про Штати останніми місяцями",- пишуть коментатори.

Як повідомляв "Телеграф", дивує не лише Дрісколл, але й президент США Дональд Трамп: він раптово прийняв рішення достроково покинути саміт "Групи семи" у Канаді та повернутися до Вашингтона. Таким чином, його майбутня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським перебуває під великим питанням.