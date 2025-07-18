Трамп собрался судиться с одним из ведущих СМИ США. В чем причина

Глава США обвинил СМИ в подделке

Президент США Дональд Трамп обвинил издание WSJ в фальсификации истории с его поздравлением Джефри Эпштейна с 50-летием 20 лет назад. Трамп назвал это фальшивкой и пригрозил судебным иском.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Кроме того, об этом заявил сам глава США в соцсети Truth Social.

Как выглядело поздравление Трампа по версии WSJ

По информации WSJ, в 2003 году Гислен Максвелл (подруга Эпштейна) собирала поздравительные письма от его знакомых для памятного альбома. Среди них, по словам журналистов, было и письмо, подписанное Дональдом Трампом. В нем якобы было несколько строк текста, размещенных в рисунок обнаженной женщины, с деталями интимного характера. Заканчивалось приветствие словами: "С днем рождения — и пусть каждый день станет еще одним замечательным секретом".

Что говорит Трамп

Однако Трамп отрицает свою причастность к этому поздравлению. Он утверждает, что его не писал.

"Это не я. Это подделка. Я никогда не рисовал женщин и не писал такого. Это не мой язык и не мой стиль", — заявил он в интервью WSJ.

Президент США также сделал публикацию в собственной соцсети Truth Social, где назвал публикацию "клеветнической ложью". WSJ он пригрозил судом.

"Трамп скоро подаст в суд на The Wall Street Journal, NewsCorp и г-на Мердока. Пресса должна научиться быть правдивой и не полагаться на источники, которых, возможно, даже не существует… Эта газета действительно превратилась в "отвратительную и грязную тряпку" и, публикуя подобную клеветническую ложь, демонстрирует свое отчаяние в попытке сохранить актуальность", – пишет Трамп.

Новый виток скандала

WSJ отмечает, что альбом, о котором идет речь, был собран еще до первого ареста Эпштейна в 2006 году. Он был среди документов, попавших в поле зрения Минюста США во время следствия по Эпштейну и Максвеллу.

Этот скандал — новый виток в сложностях Трампа с историей Эпштейна, вновь всплывшей на поверхность, в частности из-за так называемых "файлов Эпштейна", ставших предметом широкого обсуждения и расследований. Трамп обвиняет демократов в раздувании этой темы и заявляет о своем разочаровании, что даже его соратники не выступили в его защиту.

Что такое "Списки Эпштейна"

Такое название получили материалы, касающиеся судебных разбирательств о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, организованной американским финансистом Джеффри Эпштейном. Во время многочисленных судебных процессов против самого Эпштейна, его окружения и сообщницы Гислейн Максвелл был рассекречен ряд документов и данных.

Последняя большая волна рассекречивания произошла 3 января 2024 года. Судья Лоретта Преска распорядилась обнародовать почти тысячу страниц, содержащих имена около 200 человек, фигурирующих в делах, связанных с Эпштейном. В документах фигурируют имена десятков известных людей – от голливудских звезд до бывших мировых лидеров. В частности, два президента США — действующий Дональд Трамп и бывший Билл Клинтон.

Как рассказывал "Телеграф", в сети заметили интересную деталь, связанную со спикером Дональда Трампа Левитт Кэролайн. В день, когда она объявила, что "списка клиентов" Эпштейна не существует, на ней не было крестика.