Трамп зібрався судитися з одним із провідних ЗМІ США. В чому причина

Глава США звинуватив ЗМІ у підробці

Президент США Дональд Трамп звинуватив видання WSJ у фальсифікації історії з його привітанням Джефрі Епштейну з 50-річчям 20 років тому. Трамп назвав це фальшивкою й пригрозив судовим позовом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Крім того, про це заявив сам глава США у соцмережі Truth Social.

Як виглядало привітання Трампа за версією WSJ

За інформацією WSJ, у 2003 році Гіслен Максвелл (подруга Епштейна) збирала вітальні листи від його знайомих для пам’ятного альбому. Серед них, за словами журналістів, був і лист, підписаний Дональдом Трампом. В ньому, нібито, було кілька рядків тексту, розміщених у малюнок оголеної жінки, з деталями інтимного характеру. Закінчувалося привітання словами: "З днем народження — і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом".

Що каже Трамп

Проте Трамп заперечує свою причетність до цього привітання. Він стверджує, що не писав його.

"Це не я. Це підробка. Я ніколи не малював жінок і не писав такого. Це не моя мова і не мій стиль", — заявив він в інтерв’ю WSJ.

Президент США також зробив публікацію у власній соцмережі Truth Social, де назвав публікацію "наклепницькою брехнею". WSJ він пригрозив судом.

"Трамп скоро подасть до суду на The Wall Street Journal, NewsCorp і пана Мердока. Преса має навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує… Ця газета справді перетворилася на "огидну і брудну ганчірку" і, публікуючи подібну наклепницьку брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність", — пише Трамп.

Новий виток скандалу

WSJ наголошує, що альбом, про який йдеться, було зібрано ще до першого арешту Епштейна у 2006 році. Він був серед документів, які потрапили до поля зору Мін’юсту США під час слідства щодо Епштейна і Максвелл.

Цей скандал — новий виток у складнощах Трампа з історією Епштейна, яка знову сплила на поверхню, зокрема через так звані "файли Епштейна", що стали предметом широкого обговорення й розслідувань. Трамп звинувачує демократів у роздмухуванні цієї теми та заявляє про своє розчарування, що навіть його соратники не виступили на його захист.

Маск прокоментував заяви Трампа

Мільярдер Ілон Маск, взаємини якого з Трампом останнім часом погіршилися, прокоментував заяву президента США. У соцмережі Х він написав про свої сумніви.

"Чесно кажучи, це справді не схоже на те, що сказав би Трамп", — заявив Маск.

Що таке "Списки Епштейна"

Таку назву отримали матеріали, що стосуються судових розглядів щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх, організованої американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Під час численних судових процесів – проти самого Епштейна, його оточення та спільниці Гіслейн Максвелл – було розсекречено низку документів та даних.

Остання велика хвиля розсекречення сталася 3 січня 2024 року. Суддя Лоретта Преска розпорядилася оприлюднити майже тисячу сторінок, які містять імена близько 200 осіб, що фігурують у справах, пов’язаних з Епштейном. У документах фігурують імена десятків відомих людей – від голлівудських зірок до колишніх світових лідерів. Зокрема двоє президентів США — чинний Дональд Трамп та колишній Білл Клінтон.

Як розповідав "Телеграф", у мережі помітили цікаву деталь, пов’язану з речницею Дональда Трампа Левітт Керолайн. У день, коли вона оголосила, що "списку клієнтів" Епштейна не існує, на ній не було хрестика.