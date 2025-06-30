Во время боевого выхода африканцы едва не погибли, а затем попали в плен ВСУ.

Военные Вооруженных сил Украины во время боевых действий на Северском направлении взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали на стороне российских оккупантов. Камерунцы утверждают, что ехали в Россию работать в гражданском секторе, но оказались на фронте.

Об этом говорится в сообщении 20-го отдельного полка беспилотных систем. "Африканских гостей" взяли в плен военнослужащие батальона К-2 вместе со 118-й бригадой территориальной обороны и подразделениями 54-й ОМБр.

Камерунцев, как оказалось, зовут Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк. Оба заявили, что якобы направлялись в Россию работать в гражданском секторе, но сразу по прибытию их схватили и "заставили" подписать контракт. Военные уверены, что камерунцы врут – поскольку проговорились, что за контракт им пообещали 1,1 млн рублей каждому. Это меньше, чем россияне платят военным своей армии за "одноразовый" контракт, но это вполне приличные деньги для Камеруна.

Однако во время боевого выхода африканцы едва не погибли, а затем попали в плен ВСУ. Уже там они согласились дать интервью и честно ответить на вопросы, которые им задавали.

Напомним, что использование иностранных наемников для россиян – это уже устоявшаяся практика. Россиянам за деньги служат граждане многих стран, например, в апреле Вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые с оружием в руках воевали на стороне российского режима против украинской армии. А после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на стороне РФ воюют минимум 150 граждан Китая, Пекин устроили истерику и заявил, что Украина, мол, должна избегать "безответственных замечаний".

Впрочем, уже 27 июня стало известно, что еще один китайский солдат на российской службе попал в плен ВСУ. Он даже согласился дать большое интервью. Перед этим другой пленный китайский солдат призвал сограждан не идти на службу россиянам.