Что Мелания Трамп написала Путину? Украинцы соревнуются в шутках

Во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске он передал российскому президенту письмо своей жены Мелании. Вероятно, письмо касалось украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Другие вопросы и содержание письма в целом не раскрывают официально.

Украинцы в сети встретили это известие с юмором, назвав Трампа "самым уважаемым почтальоном". Также не без иронии называли главу США "голубем мира", вспомнив, что голуби раньше носили письма, а сам Трамп считает себя миротворцем. Именно передачу этого письма многие пользователи считали самым полезным, что сделал Трамп на этой встрече.

Что касается самого содержания письма, то и здесь нашлось место для юмора. Правда, уже более "черного", в том числе с использованием нецензурных слов.

Также, в "GONI" предположили, что заявление Мелании Трамп начиналось словами "боже, это стыд". Напомним, на украинском литературно описывать то, что произошло лучше словом "стидовище", советует редактор Ольга Васильева, ведь слова ганьбище в украинских словарях нет.

