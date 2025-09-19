"Больная леворадикальная катастрофа": кто такие "Антифа", которых Трамп хочет признать террористами и есть ли они в Украине

У "Антифы" нет четких границ организации, поэтому запретить их вполне будет трудно

17 сентября президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что признает движение "Антифа" "большой террористической организацией", назвав его "больной, опасной, леворадикальной катастрофой". Он связал заявление с убийством консервативного активиста Чарли Кирка, которое республиканцы приписывают "радикальному политическому насилию левых".

"Телеграф" выяснил, в чем состоит суть этого движения, что ждет организации этого направления в США и есть ли в Украине эти же "Антифа".

Раскол в обществе: к чему может привести борьба Трампа из "Антифа"?

Это не первая попытка Трампа: во время протестов Black Lives Matter в 2019-2020 годах он также потребовал признать "Антифу" террористами. Тогда инициатива провалилась из-за правовых барьеров и отсутствия доказательств.

"Антифа" – это децентрализованное движение без структуры, лидеров и финансирования, что усложняет его официальное определение как террористической организации.

Заявление Трампа не имеет пока юридической силы. В США право на такую квалификацию имеют Госдепартамент (относительно иностранных групп) и Минюст (для внутренних) и только при наличии доказательств координированных террористических актов. ФБР ранее подчеркивало, что большинство насилия во время протестов нельзя напрямую приписать "Антифу".

В то же время Трамп призвал расследовать финансирование движения. Он предположил возможные связи с более широкими левыми фондами.

Представители движения "Антифа" в США. Фото: Fibonacci Blue

Если инициатива получит юридическое закрепление, это позволит спецслужбам расширить мониторинг и аресты участников антифашистских акций, блокировать сборы и ограничивать деятельность групп, которые могут быть ассоциированы с движением. Следствием этого может стать еще более глубокая поляризация общества в США.

Без лица: кто такие "Антифа"?

"Антифа" — это обобщенное название для децентрализованных движений и активистов, противодействующих фашизму, неонацизму, расизму, ксенофобии, гомофобии и другим формам дискриминации. Термин происходит от немецкой организации Antifaschistische Aktion, созданной в 1930-х годах для борьбы с нацизмом.

Сегодня "Антифа" не имеет централизованной структуры или руководства и скорее выступает "зонтиком" для разных левых и леворадикальных группировок, анархистов, автономных активистов, а также части либералов и даже христианских антифашистов. Их объединяет противостояние ультраправым идеологиям.

Человек с нашивкой ANTIFA на спине жилета прибывает на митинг Proud Boys. Фото: Chad Davis

Методы деятельности движения отличаются — от мирных акций (митинги, граффити, культурные мероприятия) до более радикальных действий, таких как блокирование маршей ультраправых, уничтожение их символики или физические стычки. Из-за отсутствия централизованной структуры "Антифа" действует локально, что делает движение гибким, но затрудняет его официальное определение и регулирование.

Затихшее движение: как Майдан и война изменили украинских антифашистов

В Украине антифашистское движение существует, но значительно менее структурировано, чем в США или Западной Европе, и имеет собственную специфику, сформированную под влиянием исторических и политических событий.

Антифа в Украине возникла в конце 1990-х – начале 2000-х как реакция на активность ультраправых групп, в частности среди футбольных фанатов. К примеру, фанаты киевского "Арсенала" ассоциировались с левыми и антифашистскими взглядами. Антифашисты участвовали в уличных столкновениях с радикалами, охраняли концерты от нападений, организовывали акции против расизма. Известным примером является деятельность крымского анархиста Александра Кольченко, сочетающего антифашистскую и экологическую активность.

Возвращение Александра Кольченко из российского плена, в который он попал в Симферополе

События Евромайдана стали переломным моментом. Часть антифашистов поддержала протесты как борьбу с авторитаризмом, участвуя в противостояниях на улицах Киева. Движение ослабло из-за внутренних расколов и утраты популярности левых идей. Многие активисты, в частности в Крыму, подверглись преследованиям.

Протесты украинских "Антифа" в Киеве

После полномасштабного вторжения России антифашистское движение в Украине еще больше размылось. Часть поддержала "антимайдан", впрочем, значительная часть бывших участников наоборот, переключилась на волонтерство, гуманитарные инициативы или участие в Вооруженных силах. Сегодня существуют небольшие онлайн-сообщества, например UANTIFA, публикующие материалы о борьбе с фашизмом, но их активность ограничивается преимущественно информационным полем.

Поскольку движение само по себе является реакционным и "зонтичным", среди его участников нет конкретных целей и мер. Так, украинские "Антифа" сосредоточены в основном на вопросах защиты ЛГБТ, критике праворадикальных движений, а также осуждении российского вторжения и заявлений Путина, в которых легко можно разглядеть параллели с "расширением жизненного пространства" нацистов прошлого, против которых боролись основатели движения. В то же время, в самой России "Антифа" расколоты по совсем другому вопросу — а именно оценкам вторжения в Украину. Некоторые из россиян-антифа поддерживают действия Путина, другие солидаризируются с Украиной, находясь за границей РФ.

Плакат российских "Антифа", выступивших против войны

Часть российских антифашистов поддержала российское вторжение

Сейчас в сообществе UANTIFA признают, что украинское антифашистское движение имеет более скромные масштабы, чем в прошлом. Участники напоминают, что еще 15-20 лет тому назад десятки и сотни активистов выходили на марши в крупных городах, собирались на демонстрации и акции прямого действия.

"Обстоятельства изменились. С бурных лет вынужденного затишья после Революции Достоинства мы вышли на плато, после чего… нырнули в полномасштабную войну. Мы больше никогда не увидим некоторых людей, а политическое пространство раскалено и до сих пор неопределенно. Новые войны только назревают или уже начались, а этот день мы встречаем кто на фронте, кто в армии, кто в городах", — говорят там.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что приход ультраправых к власти в Германии может иметь негативные последствия для Украины. И хотя выборы пока невозможны, набирающие силы общественные тенденции представляют опасность.