Делала разоблачение президента США и назвала его сумасшедшим: что известно о племяннице Трампа

Мэри Трамп – дочь старшего брата главы США

После выступления Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН, его племянница назвала его "сумасшедшим" из-за того, что он продемонстрировал миру "запущенную стадию слабоумия". Как оказалось, это не первые высказывания Мэри Трамп о своем дяде-президенте.

Женщина даже написала книгу "Слишком много и никогда не хватает", где описала "шокирующие и непристойные" случаи из жизни Дональда. "Телеграф" решил выяснить, что известно о племяннице Трампа Мэри.

Что известно о племяннице Трампа

Мэри Трамп родилась 3 мая 1965 года в Нью-Йорке. Сейчас ей 60 лет. Она — дочь Фреда Трампа-младшего (старшего брата президента США) и Линды Клапп. Когда Мэри было 16, ее отец умер от сердечного приступа, который был вызван его алкоголизмом. Она психолог и писатель и известна как критик Дональда Трампа.

Мэри Трамп. Фото: Getty Images

В сентябре 2020 года Мэри подала в суд на Дональда Трампа, тетю Мериенн и имущество умершего дяди Роберта. Она утвердила, что они похитили у нее десятки миллионов долларов США, которые она унаследовала от недвижимости своего деда Фреда Трампа. Однако за два года ее иск был отклонен.

О чем писала Мэри Трамп в мемуарах

Племянница президента США описала своего деда, Фреда Трампа, как "высокофункционального социопата", использовавшего принуждение и контроль в отношении ко своим детям. Также Мэри рассказала, что Дональд и его старший брат Фред являлись объектами жесткой критики со стороны отца, и Дональд учился сдерживать эмоции во избежание слабостей.

Мэри Трамп. Фото: Getty Images

Мэри подтвердила, что Дональд Трамп получил сотни миллионов долларов от своего отца и фактически не был "self-made миллиардером", как любил себя называть. Также она пишет, что президент США сформировался как человек, никогда не признающий вины, не сочувствующий другим и видящий в людях только инструмент.

