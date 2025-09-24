Робила викриття президента США і назвала його божевільним: що відомо про племінницю Трампа

Мері Трамп — донька старшого брата глави США

Після виступу Дональда Трампа на сесії Генасамблеї ООН, його племінниця назвала його "шаленим божевільним" через те, що він продемонстрував світові "запущену стадію недоумства". Як виявилося, це не перші висловлювання Мері Трамп про свого дядька-президента.

Жінка навіть написала книгу "Занадто багато і ніколи не вистачає", де описала "шокуючі і непристойні" випадки з життя Дональда. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про племінницю Трампа Мері.

Що відомо про племінницю Трампа

Мері Трамп народилася 3 травня 1965 року у Нью-Йорку. Зараз їй 60 років. Вона — донька Фреда Трампа-молодшого (старшого брата президента США) і Лінди Клапп. Коли Мері було 16, її батько помер від сердечного приступу, який спричинив його алкоголізм. Вона психологиня та письменниця і відома як критикиня Дональда Трампа.

Мері Трамп. Фото: Getty Images

У вересні 2020 року Мері подала в суд на Дональда Трампа, тітку Меріенн і майно дядька Роберта, який помер. Вона ствердила, що вони викрали у неї десятки мільйонів доларів США, які вона отримала у спадок від нерухомості свого діда — Фреда Трампа. Проте за два роки її позов було відхилено.

Про що писала Мері Трамп у мемуарах

Племінниця президента США описала свого діда, Фреда Трампа, як "високофункціонального соціопата", який використовував примус і контроль у ставленні до своїх дітей. Також Мері розповіла, що Дональд і його старший брат Фред були об’єктами жорсткої критики з боку батька, і Дональд навчався стримувати емоції, щоб уникати слабкості.

Мері Трамп. Фото: Getty Images

Мері підтвердила, що Дональд Трамп отримав сотні мільйонів доларів від свого батька й фактично не був "self-made мільярдером", як любив себе називати. Також вона пише, що президент США сформувався як людина, яка ніколи не визнає провини, не співчуває іншим і бачить у людях лише інструмент.

