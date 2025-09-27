Трамп готов снять ограничения на удары по России американским вооружением, – WSJ

Украина может получить возможность применять по России действительно дальнобойное вооружение из США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал среди прочего снятие ограничений на удары дальнобойным американским вооружением по территории так называемой "суверенной России" — регионов, входивших в РФ до февраля 2022 года. В этом вопросе, судя по всему, есть прогресс.

Что следует знать:

Трамп дал Зеленскому понять, что рассмотрит снятие ограничений, но обещаний не давал.

Кроме этого, у Трампа изучают возможность предоставить Украине ракеты Tomahawk, которые просил Зеленский.

Ранее Трамп отказался продавать Tomahawk союзникам по НАТО, чтобы не передали Украине

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников США. Трамп, сказали чиновники журналистам, вполне серьезно рассматривает снятие ограничений.

"Президент Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он открыт для отмены ограничений на использование Киевом дальнобойного оружия американского производства для ударов по территории России, но он не обязался сделать это во время встречи во вторник", — пишет издание.

При этом, по данным источников, администрация Трампа не менее серьезно изучает поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, которые просит предоставить Зеленский. США имеют наземные пусковые системы для этих крылатых ракет и могут предоставить их Украине вместе с ракетами. При этом, по некоторым данным, ракеты Tomahawk — единственное оружие, которое Трамп категорически не согласился продавать союзникам по НАТО для дальнейшей передачи Украине.

Что предшествовало

Напомним, 24 августа издание WSJ написало, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокировал использование Украиной американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по России. Кроме ударов ракетами ATACMS были заблокированы удары британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, поскольку эти ракеты получают данные для наведения на цель через американцев.

По данным СМИ, на закрытой встрече на полях Генассамблеи ООН 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский просил у главы Белого дома Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Украина считает эти ракеты фактором, который может серьезно изменить ход войны.

При этом украинская крылатая ракета "Фламинго", которая уже прошла боевое крещение и успешно поразила российскую цель, стоит в несколько раз меньше американской крылатой ракеты Tomahawk. За одну "Фламинго" придется выложить менее миллиона евро. В то время как американские ракеты стоят от 1,5 млн до 4 млн евро в зависимости от модификации.