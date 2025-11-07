Марджори и ее нынешний избранник поддерживают Трампа

Марджори Тейлор Грин — американская конгрессвумен, которая обвиняла Украину в развязывании войны с Россией. За это ее прозвали "московской Марджори". Политик состояла в браке с республиканцем Перри Грином в течение 27 лет.

Отношения Марджори Тейлор Грин

В течение 27 лет Марджори состояла в браке с политиком Перри Грином. Они познакомились во время учебы в колледже. Вскоре пара поженилась. В 2002 году они стали собственниками строительной компании Taylor Commercial. У супругов есть трое общих детей.

Марджори и Перри Грин, фото из соцсетей политика

В 2022 году Марджори и Перри развелись. Они не разглашали подробности по общей договоренности. Марджори рассказывала, что брак был отличным периодом в ее жизни. Она отметила, что благодарна мужу за троих детей.

Брак – это прекрасная вещь, и я твердо верю в это. Наше общество формируется супругами, создающими семью, которую нужно лелеять и защищать. Вместе мы с Перри создали нашу семью и воспитали троих замечательных детей. Он дал мне лучшую должность, которую я когда-либо могла получить: мама. Я всегда буду благодарна за то, какой он отличный папа для наших детей. Марджори Тейлор Грин

Марджори и Перри Грин, фото из соцсетей

Перри также поблагодарил бывшую супругу за период, в течение которого они были вместе. Он добавил, что Марджори является матерью троих их детей, которых они будут продолжать воспитывать.

Марджори была моим лучшим другом за последние 29 лет, и она была прекрасной мамой! Наша семья – это наша главная вещь, которую мы сделали. Идя по разным путям, мы будем продолжать сосредотачиваться на наших трех невероятных детях и их будущих начинаниях и нашей дружбе. Перри Грин

Марджори и Перри Грин с детьми, фото из соцсетей политика

После развода с Грином Марджори начала встречаться с журналистом Брайаном Гленном. Он запомнился тем, что спросил у президента Украины Владимира Зеленского, почему он не носит костюм: "Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм? Многие американцы испытывают проблемы с тем, что вы не уважаете достоинство офиса".

Глава государства ответил, что будет носить костюм после завершения полномасштабной войны России против Украины. "Я буду носить костюм после того, как эта война закончится. Возможно, это будет что-то похожее на ваше, возможно, что-то лучшее… Возможно, что-то дешевле".

Зеленский, Трамп и Ди Вэнс в Овальном кабинете, фото Getty Images

После этого вопроса в Овальном кабинете обострился спор между Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом. Они имели разные мнения относительно достижения мира в Украине. Позже Гленн извинился за вопрос Зеленскому относительно костюма.

Гленн является активистом движения MAGA, поклонники которого поддерживают Трампа. Также его называли "любимым репортером" президента США. Брайан делал сюжеты, в которых освещал поддержку Трампа.

Брайан Гленн и Марджори Грин, фото Getty Images

Гленн рассказывал, что они с Марджори имеют общие политические взгляды, и это их объединяет: "Каждый день сосредотачиваемся на том, что она может сделать со стороны законодательства, и на месседжах, которые я могу сделать с нашим изданием. И вы знаете, мы на 100 процентов поддерживаем президента Трампа и повестку дня".

