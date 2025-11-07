Провокував Зеленського і став улюбленцем Трампа: що відомо про обранця конгресвумен Марджорі Тейлор Грін

Марджорі та її нинішній обранець підтримують Трампа

Марджорі Тейлор Грін — американська конгресвумен, яка звинувачувала Україну у початку війни з Росією. За це її прозвали "московською Марджорі". Політикиня перебувала у шлюбі з республіканцем Перрі Гріном протягом 27 років.

Стосунки Марджорі Тейлор Грін

Упродовж 27 років Марджорі перебувала у шлюбі з політиком Перрі Гріном. Вони познайомилися під час навчання у коледжі. Невдовзі пара побралась. У 2002 році вони стали власниками будівельної компанії Taylor Commercial. Подружжя має троє спільних дітей.

Марджорі та Перрі Грін, фото з соцмереж політикині

У 2022 році Марджорі та Перрі розлучилися. Вони не розголошували подробиці за спільною домовленістю. Марджорі розповідала, що шлюб був чудовим періодом в її житті. Вона зазначила, що вдячна чоловікові за трьох дітей.

Шлюб — це чудова річ, і я твердо вірю в це. Наше суспільство формується чоловіком і дружиною, які створюють сім'ю, яку потрібно плекати і захищати. Разом ми з Перрі створили нашу сім'ю і виховали трьох чудових дітей. Він дав мені найкращу посаду, яку ми коли-небудь могли заробити: мама. Я завжди буду вдячна за те, який він чудовий тато для наших дітей. Марджорі Тейлор Грін

Марджорі та Перрі Грін, фото з соцмереж

Перрі також подякував колишній дружині за період, протягом якого вони були разом. Він додав, що Марджорі є матір'ю трьох їхніх дітей, яких вони будуть продовжувати виховувати.

Марджорі була моїм найкращим другом протягом останніх 29 років, і вона була чудовою мамою! Наша сім'я – це наша найголовніша річ, яку ми зробили. Йдучи різними шляхами, ми продовжуватимемо зосереджуватися на наших трьох неймовірних дітях та їхніх майбутніх починаннях і нашій дружбі. Перрі Грін

Марджорі і Перрі Грін з дітьми, фото з соцмереж політикині

Після розлучення з Гріном Марджорі почала зустрічатися з журналістом Браяном Гленном. Він запам'ятався тим, що запитав у президента України Володимира Зеленського, чому він не носить костюм: "Чому ви не носите костюм? У вас є костюм? Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте гідність офісу".

Глава держави відповів, що буде носити костюм після завершення повномасштабної війни Росії проти України. "Я буду носити костюм після того, як ця війна закінчиться. Можливо, це буде щось схоже на ваш, можливо, щось краще… Можливо, щось дешевше".

Зеленський, Трамп і Ді Венс в Овальному кабінеті, фото Getty Images

Після цього питання в Овальному кабінеті загострилась суперечка між Зеленським, Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. Вони мали різні думки щодо досягнення миру в Україні. Пізніше Гленн перепросив за питання Зеленському щодо костюма.

Гленн є активістом руху MAGA, прихильники якого підтримують Трампа. Також його називали "улюбленим репортером" президента США. Браян робив сюжети, в яких висвітлював підтримку Трампа.

Браян Гленн і Марджорі Грін, фото Getty Images

Гленн розповідав, що вони з Марджорі мають спільні політичні погляди, і це їх об'єднує: "Щодня зосереджуємося на тому, що вона може зробити з боку законодавства, і на меседжах, які я можу зробити з нашим виданням. І ви знаєте, ми на 100 відсотків підтримуємо президента Трампа і порядок денний "Америка понад усе".

