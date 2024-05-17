Цикл насилия: стоит ли прощать обидчику после цветов и извинений? — объясняет психолог

О видах женского насилия и шансах абьюзера измениться

В последнее время мы все чаще слышим о том, как важно строить здоровые отношения. Ведь только такие залог полного понимания и счастья в семье. Однако на пути к идиллии часто встречаются препятствия.

Какие виды женского насилия, как отличить заботу от контроля, и как правильно уйти из опасных отношений? На эти и другие вопросы психологиня Богдана Валигура рассказала во второй части интервью "Телеграфу".

*О чем свидетельствует слишком быстрое развитие отношений, ревность на ранних стадиях знакомства и какова роль родителей в формировании комплекса жертвы? Об этом и другом читайте в первой части интервью.

Что "Ok" в отношениях, а что — нет

— Мы часто говорим о насилии со стороны мужчин, но нельзя игнорировать и женское насилие. Как оно бывает и как с ним бороться?

— Поскольку женщины редко бывают сильнее мужчин, то с их стороны чаще встречается эмоциональное насилие. Это унижение, газлайтинг, доведение до суицидального поведения.

Однако мы не можем исключать и физического или сексуального насилия со стороны женщины. К примеру, это может быть разница в возрасте. Или насилие, которое применимо непосредственно к своим детям.

Очень часто мы видим дисфункциональную динамику в семье, где папа применяет насилие к маме, а мама применяет насилие к ребенку. И, конечно, это не приводит ни к чему хорошему.

Часто проявляется финансовое насилие. Например, когда женщина контролирует все доходы семьи и унижает мужчину за то, что он тратит или зарабатывает деньги не так, как она ожидает. Это может быть как прямое унижение, так и обесценивание и сравнение с другими людьми.

По мнению психолога Богданы Валигуры еще очень часто применяется газлайтинг.

Тогда жертва может начать подвергать сомнению собственные мысли, чувства и воспоминания.

— Как понять, что женщина действительно "направляет" мужчину, а не критикует или подвергает постоянной травле?

— Самое важное в любых отношениях — чувство безопасности и комфорта для обоих партнеров. Мне кажется, взрослых людей никуда не нужно направлять. Они сами отлично направляются. Поэтому перед началом отношений важно обсудить, что для вас есть "Ok" во взаимоотношениях, а что нет.

Давление или манипуляции редко работают. Но работает хорошая поддержка и открытый разговор о общих целях и ценностях. Работает также хорошее положительное подкрепление. Это когда человек делает то, что мы хотим, а мы его за это хвалим.

Считаю, что мы не очень отличаемся от собак, кошек и других животных. И если вы хотите понять, как вам повлиять на себя или другого человека, просто посмотрите, как тренируют собак и кошек. Если собака дает вам лапу, то вы даете ей вкусняшку. Вы же не бьете ее по морде, когда она не дала лапу.

— А как отличить здоровую ревность и заботу от контроля и опасных проявлений?

— Тема ревности очень неоднозначна. Нет единой верной трактовки, почему именно они возникают. Например, в одних отношениях ревность трактуется как проявление заботы о партнере и отношениях. Когда один партнер видит, что к другому партнеру кто-то флиртует, может ощущаться беспокойство. Однако в то же время осознает, что контроль, истерики или другие подобные действия не помогут справиться в этой кризисной ситуации.

Нездоровая ситуация начинается тогда, когда партнёр хочет влиять, распоряжаться и контролировать. То есть у вас теряется ощущение, что вы являетесь взрослым человеком. Условно: "Я доверяю партнеру не потому, что он не способен на измену. Мое доверие основывается на понимании: если вы измените, то это будет не из-за меня, а из-за вас и ваших человеческих черт. Именно поэтому я вам верю".

"Мне никто не поверит"

— Многие люди, которые испытывают насилие в отношениях, не решаются не только просить о помощи, а вообще рассказать кому-то. Почему это происходит?

— Перед нашей встречей я листала Instagram и наткнулась на тренд, где женщины должны выбрать из двух бед: оказаться в лесу наедине с медведем или с мужчиной. Многие женщины выбирают медведя. Одна дама аргументировала это тем, что мир скорее поверит ее истории о нападении медведя, чем о насилии со стороны мужчины. Мне кажется, это лучшая иллюстрация того, почему люди не обращаются за помощью, когда страдают от семейного насилия.

Во-первых, у нас до сих пор руководствуются ужасным советским "не выносить сор из избы", скрывая проблемы в отношениях. Во-вторых, жертву часто обвиняют, утверждая, что "она знала, на что шла", игнорируя эмоциональное состояние и психологические механизмы, заставляющие людей влюбляться и игнорировать недостатки в начале отношений.

Несколько лет назад был резонансный случай с Региной Тодоренко которая сказала: "Что ты сделала, чтобы тебя не избивали?" Ее слова подчеркивают заблуждение, если мы будем "идеальными" партнерами или "правильно" вести себя в отношениях, то насилие нас обойдет.

Однако это миф. Это может затронуть любой человек и на любом этапе отношений. И мы не можем это проконтролировать полностью и обезопасить себя.

Распространенное резкое "уйди от него" также мало кому хочется слышать. Статистика показывает, что наибольшее количество смертельных случаев, связанных с домашним насилием, происходит именно тогда, когда жертва пытается разорвать отношения или уже это сделала, но преследователь ее находит. Мы не можем игнорировать этот риск. Когда мы говорим жертве "просто брось его", мы не только не решаем проблему, но и подвергаем ее еще большей опасности.

— Тогда с каких шагов предпринимать, чтобы это правильно прекратить?

— Во-первых, должен формироваться круг доверия с близкими людьми, которые готовы вас слышать, готовы сопровождать вас и готовы обеспечивать вам безопасность. Но все зависит от уровня насилия.

Бывают случаи, когда мужчина говорит: если ты уйдешь от меня, то я убью тебя и наших детей. Или человек имеет определенную власть и говорит, что я отсужу у тебя все, ты останешься голым и босым, никогда не увидишь своих детей. В таких ситуациях нужна правовая помощь.

К счастью, в Украине действуют шелтеры для жертв домашнего насилия. Но и не менее важно иметь в своем окружении людей, которые верят вам и не осуждают.

Также у нас есть важный закон, который может помочь жертвам. Он дает возможность получить судебный ордер на неприближение, запрещающее обидчику приближаться к жертве ближе, чем на определенное количество метров. Этот ордер можно получить через суд, предоставив доказательства вызовов полиции о насилии.

Конечно, обращение в полицию не всегда гарантирует надлежащую реакцию. К сожалению, жертвы часто сталкиваются со стигматизацией или нерегистрацией заявлений. Поэтому важно, чтобы после каждого обращения в полицию получали регистрационный номер вашего заявления. Этот номер будет служить доказательством в суде для получения ордера на неприближение или другие правовые меры.

— Что делать, если ты слышишь от близкого человека фразу: "Я все ему прощу, чтобы он только был со мной, ведь я люблю его…"? Как помочь человеку, мыслящему нерационально?

— Я бы рекомендовала обсудить возможность обращения к психологу. Не следует брать на себя роль спасителя, ведь это может привести к тому, что вы станете крайним.

Можно сказать что-то вроде: "Я замечаю, что твои отношения не совсем такие, как ты ожидала. Возможно, тебе поможет разговор с психологом или семейным терапевтом. Они помогут тебе понять, что можно сделать, чтобы улучшить отношения, или принять правильное решение по поводу их будущего".

То есть человеку, который при всем стремится сохранить отношения с партнером, можно предложить обратиться к специалисту. Если психолог – компетентный человек, то после услышанного уже поймет, что ему необходимо. Хотя, прежде всего, это решение и ответственность самого человека. Даже психолог не может просто уговорить разводиться. Но как минимум это дает шанс.

Могут ли обидчики измениться

— Обычно домашний обидчик приходит с цветами, просит прощения за свои поступки, но потом это начинается снова. Так стоит ли прощать?

— Я твердо стою на позициях нулевой толерантности к насилию. Чтобы человек осознал неприемлемость своего поведения, он должен нести за него ответственность.

Действительно, не все обидчики действуют сознательно. Некоторые из них могут иметь психологические проблемы, нуждающиеся в помощи. Однако даже в таких случаях насилие не может быть оправдано.

Описанная ситуация является типичным примером цикла насилия. С каждым прощением (первый, второй, третий раз) динамика отношений становится все более разрушительной. Конфликт, агрессия, прощение (через подарки, цветы, мольбы), "медовый месяц" с идеальными отношениями – этот цикл повторяется снова и снова. С каждым разом фаза "медового месяца" становится короче, а насилие — более жестоким.

Если вы чувствуете, что этот цикл, как удавка, сжимает ваше горло, это четкий сигнал о том, что вы находитесь в абьюзивных отношениях. И с этим срочно нужно что-то делать!

— Может ли человек, выступающий в роли насильника, понять, что он делает неправильно, и измениться?

— Теоретически может, но нужно ориентироваться не на слова и обещания, а на конкретные действия. К счастью сейчас существует много эффективных инструментов для преодоления психологических проблем. Доступны как офлайн, так и онлайн групповые тренинги и психотерапии, направленные на контроль гнева. Человек может выбрать удобный формат, сохранить анонимность и получить необходимую помощь.

— Как часто женщины, которые попадают в нездоровые отношения, подсознательно выбирают таких мужчин, потому что им нравится быть жертвой?

— Это работает не совсем так. Поведение человека не всегда руководствуется только сознательными решениями. На нее влияют и неосознанные процессы, формируемые под влиянием раннего опыта. К примеру, если в детстве мы сталкивались с насилием или авторитарным стилем воспитания, это может бессознательно влиять на то, как мы строим отношения во взрослом возрасте.

Почему дети, которые росли в насилии, выбирают партнеров, которые продолжают так обращаться с ними, потому что они знают, как выживать в таких обстоятельствах.

Мы адаптировались к такой жизни, и когда встречаем подобных партнеров, они кажутся нам более безопасными, хотя это нелогично.

Это не осознанный выбор, вроде: "Мой папа избивал маму, поэтому я найду себе такого же мужчину и буду плакать по ночам в подушку". Нет, это не так. Просто, имея опыт общения с людьми, совершающими насилие, мы думаем, что знаем, как их успокоить.

И наоборот, эмоционально стойкие и безопасные партнеры могут нас пугать. Мы не знаем, как вести себя в таких отношениях, ведь у нас нет соответствующего опыта.

И именно это может изменить психотерапию. Когда мы осознаем эти паттерны, анализируя свой опыт, а не действуем на автоматическом уровне, можем их изменить.